Le Bayern Jewel provoque des troubles au sein de la Fédération allemande de football (DFB)

Jeune star du football Paul Wanner de 1. FC Heidenheim est encore indécis quant à savoir s'il représentera l'Allemagne ou l'Autriche au niveau international. Dans une interview avec le "Süddeutsche Zeitung", le jeune de 18 ans a révélé : "Je peux honnêtement dire que ma décision n'est pas encore prise. Je n'ai pas encore tranché." Il a ajouté : "Pour être honnête, j'aimerais d'abord passer une saison complète en Bundesliga pour voir comment les choses évoluent. Cependant, mon intuition pour le bon moment n'est pas encore tout à fait matérialisée."

Wanner est actuellement dans le viseur de l'équipe nationale allemande U21 et a impressionné l'entraîneur principal Julian Nagelsmann. Initialement prévu pour les matchs de qualification pour l'Euro U21 contre Israël et l'Estonie, Wanner a décliné l'offre. Il a préféré se concentrer sur sa première saison en Bundesliga. Mais son temps en Bundesliga est limité. "Bien sûr, je ne vais pas prendre un congé sabbatique pour toujours", déclare le jeune. "Mon but n'est pas d'éviter de jouer pour une équipe nationale. Je veux représenter un pays un jour."

Récemment, Nagelsmann a déclaré : "C'est un joueur avec un potentiel immense que nous avons à l'œil à long terme chez la DFB." Le directeur sportif de Bayern Munich, Max Eberl, a ajouté : "Nous avons l'ambition d'avoir Paul comme joueur de Bayern Munich un jour." Wanner navigue prudemment vers le sommet. La saison dernière, il a été prêté à SV Elversberg promu en deuxième division.

Ces derniers temps, Wanner a été essentiel dans la montée de Heidenheim en tête de la Bundesliga, marquant quatre buts compétitifs après cinq matchs compétitifs. Né en Autriche, Wanner a été appelé pour s'entraîner avec l'équipe nationale autrichienne sous la direction de l'entraîneur Ralf Rangnick en novembre 2022. Bien que Rangnick continue d'exprimer son intérêt pour Wanner, l'équipe autrichienne n'était pas sa priorité avant ou après le camp d'entraînement. Wanner a représenté les équipes nationales allemandes U et prendra la décision finale pour une équipe nationale senior avec sa famille. "Papa, Maman et moi", a déclaré Wanner, en soulignant que personne d'autre n'est impliqué dans la décision.

