- Le Bayern gagne à nouveau contre Tottenham avec le retour de Kane.

À son retour au stade Tottenham Hotspur, le Bayern Munich a réussi à prendre encore plus de vitesse en vue du début de saison. Les champions allemands de football ont remporté le deuxième test de la semaine contre les Spurs, 3:2 (3:1), six jours avant le match de la DFB-Pokal contre le club de deuxième division SSV Ulm.

Cependant, le public a dû attendre pour voir Kane : il n'est entré sur le terrain qu'à la 80e minute. Les spectateurs se sont levés pour l'accueillir. Kane a pris le brassard de capitaine à Joshua Kimmich, qui avait joué en milieu de terrain jusqu'alors - et de manière très active. Le meilleur buteur de Tottenham a immédiatement tiré dangereusement après un retourné (84e), mais son tir de 16 mètres est passé au-dessus du but.

Upamecano, Gnabry et Müller ont marqué

Une semaine plus tôt, l'équipe de Munich avait également remporté un match serré 2:1 lors de son voyage en Corée du Sud à Séoul, sans Kane en vacances. L'équipe de Bayern a été menée après quelques secondes par Dejan Kulusevski, mais cela n'a pas été un revers décisif.

Dayot Upamecano (16e), Serge Gnabry (31e) et Thomas Müller (44e) ont inversé la tendance avant la mi-temps. Il y a eu de nombreux changements en deuxième mi-temps, Tottenham réduisant l'écart grâce à Lucas Bergvall (61e). Le joueur national expérimenté Timo Werner a également été remplacé pour les Spurs à la mi-temps.

Bien sûr, tous les regards étaient braqués sur Kane, 31 ans, qui jouait pour la première fois depuis la défaite en finale de l'Euro contre l'Espagne il y a quatre semaines. Kane et le défenseur Eric Dier, qui ont rejoint Munich au début de l'année et ont joué en deuxième mi-temps, ont été officiellement remerciés par le club de Premier League avant le coup d'envoi.

"J'ai été à Tottenham pendant 20 ans. Le club fait partie de ma vie", a déclaré Kane au sujet de son retour émotionnel. Il a également mentionné que son dos ne lui posait plus de problèmes. Aucun des candidats au transfert de Munich, Matthijs de Ligt et Noussair Mazraoui, ni Leon Goretzka, qui a été relégué, n'a joué.

Après le match, le manager de FC Bayern Munich, Vincent Kompany, a exprimé sa satisfaction de la performance de son équipe contre Tottenham Hotspur, saluant particulièrement la performance de Joshua Kimmich, qui a capitaine l'équipe en l'absence de Harry Kane. Après le retour émotionnel de Kane au stade Tottenham Hotspur, il a déclaré : "C'était génial de revenir à Tottenham et j'ai hâte de contribuer à la saison à venir de FC Bayern Munich."

