Le Bayern de Munich exprime une fois de plus ses inquiétudes au sujet de Harry Kane.

Bayern Munich s'inquiète à nouveau pour Harry Kane, leur attaquant vedette. L'Anglais a dû quitter le terrain prématurément lors du thriller de Bundesliga de cette semaine contre Eintracht Frankfurt, tout comme il l'avait fait lors du match précédent contre Bayer Leverkusen. Les champions croisent les doigts, espérant que cette fois-ci, ce n'est pas aussi grave.

L'entraîneur Vincent Kompany a exprimé leurs préoccupations, déclarant : "Il est trop tôt pour savoir ce qui se passe avec lui. Nous espérons simplement que ce n'est pas quelque chose de grave." Leur inquiétude s'étend également à Dayot Upamecano, le défenseur qui a marqué l'égalisation temporaire à 2-2. Upamecano a également dû quitter le terrain précocement et subira des examens supplémentaires.

Lors du match contre Bayer Leverkusen, Kane a été forcé de quitter le terrain juste avant la fin. Initialement, Bayern craignait une blessure à la cheville pour leur joueur vedette. Cependant, l'incident s'est avéré moins grave, et Kane a rapidement fait son retour sur le terrain lors du match suivant de la Ligue des champions contre Aston Villa. Malgré son retour, Bayern a subi une défaite 0-1, et Kane n'a pas réussi à marquer, marquant ainsi son troisième match consécutif sans but. De même, Bayern est également sans victoire depuis trois matches consécutifs.

"Il marquera à nouveau"

Lothar Matthäus a pris la défense de Kane face aux critiques de divers experts. Bien que Kane n'ait pas marqué, Matthäus, 63 ans, a toujours confiance en ses capacités. "Il ne m'a pas déçu depuis les 15 à 16 mois qu'il est à Bayern", a déclaré Matthäus sur Sky. "Il n'est pas en grande forme en ce moment, mais Kane doit être à 100% pour marquer. S'il est en forme, il marquera. Sinon, il ne marquera pas les buts que tout le monde attend de lui."

Le collègue expert de Matthäus, Dietmar Hamann, a récemment soulevé les sourcils en déclarant que le joueur signé pour des millions de dollars, Kane, "doit encore prouver qu'il en vaut la peine". Eberl, le directeur sportif de Bayern, a répliqué vivement aux critiques de Hamann avant le match contre Frankfurt, en déclarant : "Didi Hamann est comme une otite. Il réapparaît tous les trois jours."

Malgré leurs préoccupations concernant Harry Kane et Dayot Upamecano, tous deux lut

Lire aussi: