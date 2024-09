Le Bayern de Munich critique les commentaires " déraisonnables " de Hamann à l'égard de Musiala

Après avoir fait face à des critiques sévères de la part de l'analyste de football Dietmar Hamann envers le jeune talent Jamal Musiala, le directeur sportif du Bayern Munich, Christoph Freund, a pris la parole pour le défendre. Freund a considéré les critiques comme "ridicules" et absurdes, soulignant que de tels joueurs sont très appréciés dans d'autres pays. Il a exprimé sa forte conviction que Musiala façonnerait la prochaine décennie non seulement pour l'équipe de football allemande, mais aussi pour le Bayern Munich.

Freund a poursuivi en exprimant son excitation et sa gratitude d'avoir un joueur aussi talentueux et exceptionnel dans leur équipe. Il a mentionné que Musiala est un joueur d'équipe absolu et un véritable professionnel, toujours déterminé à s'améliorer. Il a également exprimé sa conviction que Musiala avait le potentiel de devenir l'un des meilleurs joueurs du monde, et que l'Allemagne devrait être fière de l'avoir.

Musiala doit établir sa légende au Bayern Munich

Freund a mis en évidence l'importance de renouveler le contrat de Musiala, qui expire en 2026. "C'est une question de personnel cruciale pour notre avenir", a déclaré Freund, ajoutant que les discussions sur le prolongement de son contrat étaient en cours. Ils espèrent atteindre un résultat positif et le garder dans l'équipe à long terme, afin qu'il puisse établir une légende au Bayern Munich.

L'entraîneur Vincent Kompany s'est également exprimé pour complimenter Musiala. Il a comparé son talent à celui des meilleurs joueurs qu'il a vus pendant sa carrière et l'a encouragé à poursuivre son chemin pour devenir l'un des meilleurs joueurs à l'échelle mondiale.

D'un autre côté, Hamann avait critiqué Musiala dans sa colonne Sky, en le décrivant comme un "joueur individuel" et un "entertaine

