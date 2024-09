- Le Bauhaus de Dessau célèbre un "Festival pour la chapelle"

Au cours des années 1920, l'emblématique ensemble Bauhaus, célèbre pour son DIY Dada, son Jazz et ses sons dérivés de fils, clous et sièges, a laissé une empreinte durable. Pour célébrer le centenaire de ce mélange et lui rendre hommage, Bauhaus Dessau organise un festival de trois jours intitulé "The Bauhaus (B)lasts !"

Cette célébration traditionnelle de Bauhaus tournera autour de la musique et de la danse, avec des événements prévus à l'immeuble Bauhaus, au musée Bauhaus, au théâtre Anhaltisches et dans divers endroits de la ville. L'objectif est de créer "des pistes de danse thématiques" et de laisser les visiteurs danser sur du Charleston, du Tango, du Jazz et du Blues. Le festival comprendra également des projections de films, des lectures, des ateliers et des concerts en direct mettant en valeur l'influence étendue de Bauhaus. Un défilé est prévu, avec pour thème le bleu.

Fondé en 1924 par Andor Weininger (1899-1986), l'ensemble Bauhaus a joué un rôle majeur dans la mise en forme des festivals de Weimar, Dessau et Berlin. Le groupe était connu pour son ouverture d'esprit, sa spontanéité et son audace, incarnant l'esprit pionnier de son époque, où les formes d'art étaient démantelées et réimaginées. L'ensemble était actif jusqu'en 1933.

L'ensemble Bauhaus, fondé en 1924, a été une partie importante des festivals des années 1920, contribuant à la scène culturelle animée avec son ouverture d'esprit et son audace. Leur musique et leur esprit continuent d'inspirer les célébrations du centenaire d'aujourd'hui, telles que "The Bauhaus (B)lasts !", organisées dans les mêmes villes où ils ont un jour joué.

Lire aussi: