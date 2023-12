Le bateau électrique RaceBird de E1 ne se contente pas de flotter, il "vole".

Il s'agit du "RaceBird", un bateau électrique monoplace doté de deux hydrofoils vert vif qui lui permettent de glisser au-dessus de l'eau. C'est le premier prototype de course de la série E1, qui sera bientôt lancée.

E1 est le fruit de l'imagination d'Alejandro Agag, entrepreneur sportif en série, qui, après avoir été le pionnier du sport automobile électrique avec la Formule E et son pendant tout-terrain Extreme E, s'intéresse maintenant aux rivières et aux océans qui entourent certaines des plus grandes villes du monde.

L'idée a émergé lors du premier confinement de la pandémie, alors que l'Espagnol se promenait au bord de la Tamise avec Rodi Basso, ancien ingénieur de F1 et futur PDG d'E1.

"Je pense que la transition vers une mobilité plus propre dans les rues, hors route, sur l'eau, fait partie des nombreuses solutions qui devront être appliquées pour tenter d'atténuer le grand défi du changement climatique et du réchauffement de la planète", a déclaré M. Agag à CNN.

Le bateau électrique RaceBird ouvre la voie aux courses de la série E1

À l'instar de la Formule E, qui a amené les courses électriques dans les rues de villes comme New York, Londres et Hong Kong, la série E1 se déroulera sur les grands cours d'eau urbains, avec l'ambition d'organiser des événements dans le port de Sydney, sur les canaux de Venise et au large du mont Sugarloaf, à Rio de Janeiro.

Mais avec un lancement prévu au printemps 2023, l'accent est mis sur la technologie et le bateau, afin de s'assurer qu'au début du championnat, l'embarcation ne se contente pas de flotter, mais qu'elle "vole".

"Mode glisse

Aux côtés d'Agag, Basso a apporté sa riche expérience d'ingénieur, ayant déjà travaillé chez McLaren et Ferrari, ainsi qu'à la NASA, tandis que Sophi Horne, fondatrice du constructeur de bateaux SeaBird Technologies, a rejoint l'équipage pour dessiner les plans du RaceBird.

Elle a expliqué à CNN que, malgré sa ressemblance avec un chasseur A-Wing de la "Guerre des étoiles", l'inspiration pour le bateau est venue de plus près.

"Il est très fortement inspiré par des lignes naturelles et organiques", a-t-elle expliqué. Je passais beaucoup de temps dans ma maison d'été en Suède, et on y voit beaucoup d'oiseaux qui volent dans ce que j'appelle le "mode plané", c'est-à-dire lorsqu'ils sont juste au-dessus de la surface de l'eau.

Cette inspiration a donné naissance aux hydrofoils, dont le concept est similaire à celui des planches de surf électriques, qui permettent au corps du RaceBird de s'élever d'environ un mètre au-dessus de l'eau lorsqu'il accélère.

Si le système de foils contribue à l'aspect futuriste du bateau, il a également une fonction technique : il réduit la résistance à l'eau, ce qui permet d'augmenter la vitesse jusqu'à 50 nœuds (58 miles par heure) avec une autonomie de batterie de 40 minutes.

Premiers essais

En seulement huit mois, Basso et Agag ont réuni une équipe de collaborateurs de divers horizons, dont les développeurs de batteries Kreisel et les spécialistes des bateaux Victory Marine, pour construire le navire.

"Le premier essai, en mars 2022, a suscité beaucoup d'émotions et d'anxiété", a déclaré M. Basso. "Ayant travaillé dans la course automobile pendant plus de 20 ans, je sais qu'un véhicule de course est comme une bouteille de vin : vous ne savez pas ce qu'il en est avant de l'ouvrir.

De l'avis général, l'essai s'est déroulé aussi bien que prévu, le RaceBird atteignant 40 nœuds (80 % de sa vitesse cible finale) dès le premier essai et, surtout, réussissant à décoller de l'eau comme prévu.

Pour Agag, il s'agit d'une bonne surprise, après avoir vécu une première séance d'essais de Formule E bien plus difficile en 2013, lorsque la voiture n'a pu fonctionner qu'avec 20 % de la puissance de la batterie prévue.

"Le premier prototype de Formule E a connu de nombreux pépins et problèmes", se souvient-il. "Aujourd'hui, la technologie a tellement progressé par rapport à la Formule E que nous avons pris beaucoup de cette expérience et l'avons transposée dans notre prototype pour la E1."

La course à l'eau

Une autre chose que l'Espagnol a retenue de la Formule E est la philosophie de la "course à la route", qui a vu les constructeurs transposer les innovations technologiques de leurs équipes de course à leurs activités de voitures de route.

Ces sports de haute technologie pourraient être l'avenir

Selon M. Agag, l'une des principales motivations du lancement de la série E1 est d'aider l'industrie maritime à rattraper son retard en matière de transport durable.

Selon l'Organisation maritime internationale, l'industrie du transport maritime est responsable d'environ 2,5 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Si certaines compagnies maritimes cherchent à remplacer les combustibles fossiles par des biocarburants, de l'hydrogène ou du gaz naturel liquéfié, la transition est lente.

"Je pense que l'industrie maritime en est au même point que l'industrie automobile il y a une dizaine d'années", a déclaré M. Agag. "Bien sûr, les défis sont différents - les batteries sont bien adaptées aux voitures, en particulier dans les villes, mais un grand navire ne peut pas être déplacé par une batterie.

"Mais pour les petits bateaux, nous pensons que les batteries sont une très bonne solution. C'est pourquoi nous poussons nos RaceBirds à présenter une solution pour l'industrie maritime".

Des eaux difficiles en perspective

En avril, la première équipe E1 a été annoncée : Venice Racing Team. M. Agag s'attend à ce que chaque équipe soit liée à une ville d'accueil afin d'obtenir un soutien local, ainsi que des sponsors pour chaque équipe.

En savoir plus : Un ancien ingénieur de la NASA pourrait résoudre le plus vieux problème du rugby

Mais il pourrait s'avérer difficile d'égaler le succès de la Formule E. En effet, si cette dernière peut s'appuyer sur l'audience mondiale des sports motorisés, les courses de bateaux à moteur ont une base de supporters beaucoup plus restreinte.

À court terme, M. Agag estime qu'il s'agirait d'une réussite si la série E1 était encore en activité dans cinq ans. Mais à long terme, l'objectif est de voir une plus grande adoption des bateaux électriques dans le monde entier.

"Pour l'instant, il y a très peu d'espace pour les bateaux électriques", a déclaré M. Agag. "Mais je pense que cela va changer. Nous aimerions être un agent de ce changement".

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com