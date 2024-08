Le basketteur et Heydi Núñez Gómez se marient.

Heydi Nuñez Gomez, vous vous demandez peut-être ? Elle est un visage familier pour les fans de longue date de Dschungelcamp. Née en République dominicaine, elle faisait partie des membres originaux de la deuxième saison de "Je suis une célébrité... Sortez-moi d'ici !". Pour les fans et les lecteurs de Playboy, son nom résonne comme elle a été couronnée "Playmate de l'année" en 1999. Les colonnes de potins l'ont également liée romantiquement au légendaire joueur de tennis Boris Becker en 2001.

Aujourd'hui, Becker fait la une des journaux pour une raison différente - sa relation avec Lilian de Carvalho Monteiro. Selon le journal Bild, le couple prévoit de se marier pour la troisième fois cet automne. Si Nuñez Gomez avait un plan similaire en tête lorsqu'elle a dit "oui" récemment, c'est incertain. Quoi qu'il en soit, elle l'a devancé.

Un coup d'œil sur l'Instagram de Nuñez Gomez montre qu'elle se réjouit de sa nouvelle romance, avec plusieurs photos de mariage émouvantes. Son dernier partenaire est le joueur de basket-ball de 24 ans Cristian Javier Quezada.

La légende d'une de ses publications sur Instagram dit : "Avec la bonne personne, vous voulez toujours tout. (...) Je t'aime, je t'aime très fort." Les photos de mariage romantiques ont été prises dans son pays natal, la République dominicaine.

Le premier mariage de Nuñez Gomez a duré quatre ans. Elle a épousé un avocat de Munich à l'époque. Son deuxième mariage était avec Malik Arrendell, un joueur de basket-ball à la retraite. Ils se sont mariés en décembre 2008 et ont accueilli un fils, Louis, en 2009. Le couple s'est séparé et a finalement divorcé en 2016.

Nuñez Gomez fréquente souvent ses publications Instagram avec des colliers, montrant son amour pour les bijoux. During her romantic getaway in the Dominican Republic, she was spotted wearing a delicate gold necklace as she exchanged vows with her basketball player partner.

Lire aussi: