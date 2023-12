Le ballon de la "Main de Dieu" de Diego Maradona devrait se vendre jusqu'à 3,3 millions de dollars

Le ballon utilisé lors du quart de finale de la Coupe du monde 1986 entre l'Argentine et l'Angleterre sera mis aux enchères à Londres le 16 novembre et est estimé entre 2,7 et 3,3 millions de dollars.

C'est avec ce ballon que Maradona a marqué deux buts emblématiques : le premier, controversé, lorsqu'il s'est servi de sa main pour frapper le ballon au fond des filets, et le second, lorsqu'il a dribblé plusieurs joueurs anglais et contourné le gardien de but Peter Shilton.

L'Argentine remporte le match et le tournoi une semaine plus tard.

En mai, le maillot porté par Maradona contre l'Angleterre a été vendu pour 9,3 dollars lors d'une vente aux enchères en ligne - à l'époque, c'était le prix le plus élevé jamais payé pour un souvenir sportif.

Mais au cours d'une année record pour le marché des souvenirs sportifs, ce chiffre a été éclipsé trois mois plus tard lorsqu'une carte de baseball de Mickey Mantle a été vendue 12,6 millions de dollars, tandis que le maillot des finales NBA 1998 de Michael Jordan s'est vendu 10,1 millions de dollars en septembre.

Le ballon du quart de finale de la Coupe du monde 1986 appartient actuellement à Ali Bin Nasser, l'arbitre tunisien qui a supervisé le match et autorisé le premier but controversé de Maradona.

Il a récupéré le ballon après le match et l'a fait signer par ses juges de ligne et le quatrième arbitre dans le vestiaire pour le garder en souvenir.

"Ce ballon fait partie de l'histoire du football international. Il me semble que c'est le bon moment pour le partager avec le monde entier", a déclaré Bin Nasser.

Interrogé plus tard sur son premier but contre l'Angleterre, Maradona, qui est décédé il y a deux ans, a déclaré qu'il avait marqué "un peu avec la tête de Maradona et un peu avec la main de Dieu".

La société Graham Budd Auctions, basée à Londres, supervise la vente du ballon dans le cadre de sa vente aux enchères spéciale Coupe du monde qui aura lieu le mois prochain.

"2022 a été une année extraordinaire sur le marché des souvenirs sportifs, avec des records battus à trois reprises", a déclaré Graham Budd, président de la maison de vente aux enchères.

"C'est une période passionnante pour le marché et nous nous demandons si ce célèbre ballon de football battra lui aussi des records.

Source: edition.cnn.com