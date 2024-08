- Le balcon s' est effondré sous six personnes. La police cherche une cause.

Six personnes ont été blessées lors de l'effondrement d'un balcon à Hambourg. Une personne a été grièvement blessée, deux autres ont subi des blessures modérées, et trois ont été légèrement blessées, selon les informations du service d'incendie. Il était toujours incertain jeudi matin si la personne grièvement blessée avait des blessures potentiellement mortelles, comme cela avait été rapporté précédemment.

L'accident s'est produit mercredi soir peu après 21h30 dans le quartier de Langenhorn. Les circonstances de l'accident restent encore inconnues. La police va maintenant mener une enquête, a déclaré un porte-parole.

Effondrement de balcon à Hambourg

Le balcon était fixé au troisième étage d'un immeuble collectif des années 60 ou 70. Il n'était pas complètement soutenu par en dessous, mais s'est replié à angle droit vers l'avant. Selon le service d'incendie, il est toujours accroché à la façade du bâtiment. Ils ont décidé de ne pas le retirer pendant la nuit, mais de le faire jeudi pendant la journée ou dans les jours à venir.

Les six personnes présentes sur le balcon, cinq hommes et une femme, sont tombées d'environ neuf mètres. Elles ont été transportées à l'hôpital. Les appartements du côté affecté de la maison ont été évacués, a déclaré le pompier. Des ingénieurs en structure doivent maintenant vérifier la suite des événements. Le service d'incendie était sur place avec le service de secours et l'Agence Technique de Secours (THW) avec 60 personnels d'urgence.

Le personnel des pompiers était présent sur les lieux pour apporter leur aide, car le service d'incendie était impliqué dans l'incident. De plus, la décision de retirer le balcon effondré a été laissée à la discrétion du service d'incendie, à effectuer pendant les heures de jour ou dans les jours suivants.

