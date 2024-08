- Le bal de la Sémperopéra de Dresde commémore son 2025e anniversaire.

Dresde célèbre le centenaire de sa tradition du bal le 7 février 2025 au prestigieux Opéra Semper, sous le thème de l'édition "Célébrer 100". Cet événement marque le retour du Bal de l'Opéra Semper après la pandémie de COVID-19, selon le président nouvellement élu de la société du bal, Gerhard Müller, qui a présenté une nouvelle idée pour ce comeback.

Avec le slogan "Allons danser", environ 2 000 invités pourront danser dans la salle de théâtre mondialement reconnue, accompagnés d'événements parallèles lors d'un bal en plein air à l'extérieur du bâtiment. Selon Müller, "cette particularité, nous sommes déterminés à la préserver".

La plupart des billets, environ 80 %, ont déjà été achetés, selon Müller. La créatrice de mode de Dresde, Dorothea Michalk, a été mandatée pour créer une robe fluide et radiante en or pour les débutantes, qui sera confectionnée en Saxe, ainsi que des bijoux assortis de l'atelier de la joaillère de Dresde, Barbara Oehlke.

Le bal servira de pierre angulaire culturelle et sera un élément clé de la saison 2024/25 de la directrice de l'opéra Nora Schmid, avec la Staatskapelle, le Staatsopernchor, les solistes et le ballet en tant qu'artistes principaux. Pour la première fois, le chœur d'enfants de l'Opéra Semper participera également au programme.

Les sponsors et les couples de débutants pour le bal jubilaire et les 100 couples de débutants sont toujours recherchés. Le 21 septembre, les danseurs en herbe âgés de 16 à 29 ans, y compris les couples, auront l'occasion de montrer leurs talents en valse viennoise, y compris les tours à droite et à gauche. Parmi les débutantes attendant leurs partenaires de danse se trouve Lucia von Faber-Castell, fille de l'actrice Mariella Ahrens. Les candidats intéressés peuvent soumettre leurs vidéos de danse via le compte Instagram du Bal de l'Opéra Semper.

Le premier bal à l'opéra dans le théâtre construit selon les plans de Gottfried Semper, de 1871 à 1878, a eu lieu le 21 février 1925. Cette tradition a continué annuellement en février jusqu'en 1939, avec le 12e grand bal à l'opéra marquant la fin de cette époque et coïncidant avec le début de la Seconde Guerre mondiale.

En juillet 1989, un festival des muses célébrant le passé a eu lieu dans et autour de l'opéra, dans un style évoquant l'époque baroque. Le premier bal organisé par l'Opéra d'État de Saxe en 2006 a relancé cette tradition, après une pause de 67 ans, avec un événement sous le ciel ouvert.

