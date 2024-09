Le Baerbok semble sous pression suite au départ du chef vêtu de vert.

Certaines interrogations télévisées devraient être reportées. Par exemple, celle à laquelle la ministre fédérale des Affaires étrangères Baerbock doit participer ce soir chez Maischberger. La représentante des Verts semble tendue lorsqu'elle aborde la tourmente au sommet de son parti et dessine un tableau de l'avenir sous Habeck.

Heureusement, elle est actuellement à New York : la ministre fédérale des Affaires étrangères Annalena Baerbock des Verts. Mercredi matin, les deux coprésidents des Verts, Ricarda Lang et Omid Nouripour, ont surpris en annonçant qu'ils allaient agir en raison des mauvais résultats électoraux en Allemagne de l'Est et démissionner. Le entire bureau a suivi. Par conséquent, un nouveau bureau doit être élu lors du congrès du parti en novembre. Selon le journaliste Wolfram Weimer, le ministre de l'Économie Robert Habeck tirerait les ficelles dans l'ombre.

C'est une situation inhabituelle : un bureau de parti qui assume la responsabilité de mauvais résultats électoraux. Et que dire du FDP ? Après tout, ils ont perdu dans toutes les élections régionales depuis le début du gouvernement de la coalition du trafic d'influence, ainsi que dans les élections européennes. En Allemagne de l'Est, ils n'ont même pas atteint un pour cent dans deux États fédéraux. Mais le chef de parti Christian Lindner affiche confiance, comme en témoigne son audition ministérielle au Bundestag ce matin. Cependant, Weimer, un journaliste analysant la situation actuelle chez Maischberger, croit que des changements pourraient également être imminents pour les libéraux.

La stratégie de Habeck : la jeunesse verte quitte

Le comité exécutif de la jeunesse verte ne pouvait plus attendre. During le show de Maischberger, une alerte info de dernière minute apparaît : le comité exécutif de la jeunesse du parti des Verts démissionne. Ils prévoient également de quitter le parti en masse. Les jeunes Verts ont-ils déjà deviné dans quelle direction le parti avec son candidat à la chancellerie Habeck ira dans les mois à venir ?

Annalena Baerbock devrait savoir. Mais la ministre fédérale des Affaires étrangères a d'autres préoccupations. Elle est actuellement à New York, à l'ONU. Elle a appris la démission des deux coprésidents du parti des Verts tôt le matin. Chez Maischberger, elle loue "nos deux coprésidents, envers lesquels j'ai le plus grand respect, pas seulement politiquement, mais aussi personnellement. Il y en a peu qui ont le courage de faire un pas comme celui-ci." La réflexion sur soi et l'autocritique peuvent être passés de mode ces jours-ci. Mais c'est une qualité particulièrement admirable que de toujours se réfléchir soi-même, Baerbock est d'accord.

La question est : "Pourquoi ne pouvons-nous pas gagner la confiance du peuple à ces temps où il est manifestement question de questions fondamentales, alors que nous le pouvions encore il y a un an et demi ?" Les coprésidents y ont réfléchi, et ils sont arrivés à la décision que les Verts doivent se réinventer pour les élections fédérales prochaines. Robert Habeck est le bon candidat principal. Il a la capacité de faire la différence, car le monde n'est pas noir ou blanc. "C'est ce dont nous avons besoin dans ces temps difficiles."

La guerre en Ukraine

Annalena Baerbock semble anxieuse ce soir, souvent distraite. Elle construit des phrases longues. Elle ne répond pas aux questions ou les évite souvent, ce qui rend difficile de décoder ses intentions. Ce n'est pas son meilleur jour. La présentatrice Maischberger démontre ses compétences ce soir. Elle laisse de la place à son invité, ne coupe pas Baerbock, essaye de compenser les faiblesses du politique.

Clair : Le plan de paix que le président ukrainien Selenskyj présentera dans quelques heures au président américain Joe Biden n'est pas connu de Baerbock. Cependant, elle promet : L'Allemagne soutiendra l'Ukraine - dans ses capacités. Et cela signifie : Oui aux livraisons d'armes supplémentaires, mais l'interdiction d'utilisation contre des cibles civiles en Russie reste en vigueur.

Elle n'est peut-être pas entirely d'accord avec cette décision du chancelier allemand Olaf Scholz. La politicienne verte déclare : "Si cette décision ne peut être prise par l'Allemagne dans l'intérêt de l'Ukraine, d'autres pays prendront d'autres décisions. Et c'est la force de notre soutien, que d'autres pays apportent également un autre soutien. C'est comme ça dans les démocraties, et c'est comme ça dans une alliance forte, une alliance de ceux qui se tiennent pour la paix, que chacun donne le soutien qu'il peut." L'Ukraine a besoin de plus d'options de défense.

Le monde est pour les pourparlers de paix, la Russie ne l'est pas

Néanmoins, maintenant est le moment pour les pourparlers de paix, déclare Baerbock, ayant déjà fait cela dans le Conseil de sécurité de l'ONU, même aux Russes. "Et en même temps : Si le président russe répond à chaque proposition de paix que nous avons faite ces deux dernières années et demie par plus de violence, si nous en tant que communauté internationale devons tout faire pour mieux protéger les gens en Ukraine, parce que deux tiers de son approvisionnement en énergie est maintenant détruit, et même la défense aérienne que nous avons fournie n'a pas pu empêcher toute cette furie destructive, si le monde veut une guerre de moins, ce que tout le monde attend, alors le soutien total à l'Ukraine est nécessaire." Les nations du monde doivent continuer à se tenir debout pour la souveraineté de l'Ukraine. Parce que la Russie n'attaque pas seulement l'Ukraine, mais aussi la Charte des Nations unies. Il stipule que tous les pays sont égaux et qu'aucun pays n'a le droit de déterminer l'avenir d'un autre. Si des pourparlers de paix ont lieu, ce sera à l'Ukraine seule de décider de son avenir.

Il est manifeste pour Baerbock que des pourparlers de paix sont nécessaires. Elle est indécise sur le moment où ils devraient avoir lieu, mais suggère que cela pourrait être bientôt. Il y a une possibilité que cela se produise avant les élections américaines. Les bases pour cela ont été posées lors du récent sommet de paix en Suisse. La personne qui semble hésiter quant à la négociation est le président russe. Jusqu'à présent, sa réponse aux pourparlers de paix a été d'intensifier les actions militaires. Si Baerbock attend une résolution rapide du conflit en Ukraine est incertain. Cependant, une chose est certaine : Baerbock aspire à la paix.

