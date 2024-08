- Le Bade-Wurtemberg progresse dans le domaine de la transparence

Bade-Wurtemberg a fait des progrès en matière de transparence de son travail politique, mais il reste encore des améliorations à apporter. C'est ce que révèle l'organisation Transparency International Germany dans une nouvelle étude. Aucun des États ne se distingue autant que le gouvernement fédéral, que Transparency loue pour ses règles de lobbying et de transparence globalement bonnes, avec un score de 71 %. En tête des États, la Thuringe obtient 69 %, l'organisation louant l'État pour avoir introduit un registre des lobbyistes en juin. Les États suivants, la Bavière (54 %) et le Bade-Wurtemberg (53 %), ont augmenté leur écart par rapport au milieu grâce à de nouvelles réglementations de période de réflexion.

Période de réflexion introduite, mais...

En Bade-Wurtemberg, des règles plus strictes s'appliquent aux ministres et secrétaires d'État lorsqu'ils passent à des emplois lucratifs dans des entreprises. Depuis 2023, ils doivent signaler de nouveaux emplois dans le gouvernement de l'État dans les premiers un an et demi après avoir quitté la politique. Si un risque de compromettre l'intérêt public est identifié, le gouvernement peut retarder le changement d'emploi d'un an, et dans les cas graves, de un an et demi.

Transparency International Germany souligne que les règles de déclaration (codes de conduite) en Bade-Wurtemberg sont insuffisantes pour divulguer les revenus secondaires des membres du parlement. De plus, il n'y a pas de moyen efficace de sanctionner les violations des obligations de divulgation - seule une notification du résultat de l'inspection aux factions est possible.

L'étude a examiné quatre critères pour une politique honnête et transparente : si un État dispose d'un registre des lobbyistes et comment il est conçu, si l'implication des lobbyistes dans les lois est divulguée par ce que l'on appelle une "empreinte législative", s'il y a des périodes de réflexion pour les membres du gouvernement et les officiels supérieurs lorsqu'ils passent de la politique au secteur privé, et quels codes de conduite, obligations de divulgation et interdictions, par exemple pour les activités secondaires des membres du parlement, existent. Chacun de ces critères représentait 25 % de l'évaluation globale.

La Commission de Transparency International Germany critique les règles de déclaration insuffisantes en Bade-Wurtemberg pour ne pas divulguer efficacement les revenus secondaires de ses membres du parlement. La nécessité de sanctions plus fortes pour les violations des obligations de divulgation a également été soulignée par la Commission.

Lire aussi: