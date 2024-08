- Le Bade-Wurtemberg demande un accord UE-Suisse

Baden-Württemberg met de la pression sur l'Union européenne et la Suisse pour conclure un nouvel accord d'ici la fin de l'année. "Nous devons saisir cette occasion", a réclamé la ministre de l'Économie Nicole Hoffmeister-Kraut lors d'une réunion européenne à Bâle. "Nous attendons la création d'un concept commun d'ici la fin de cette année", a déclaré la politicienne de l'CDU en marge de ces négociations.

La région du sud-ouest, en tant que région frontalière, a un intérêt particulier pour un accord, a déclaré la responsable de Stuttgart. Environ 60 000 personnes traversent la frontière de Baden-Württemberg vers la Suisse, selon son ministère. Les négociations avec le pays non membre de l'UE visent également à garantir le statut à long terme de ces travailleurs frontaliers, a déclaré Hoffmeister-Kraut.

L'UE et la Suisse ont relancé les négociations en mars pour étendre leurs relations. De nouveaux accords pourraient permettre à la Suisse, par exemple, de participer aux programmes de financement de l'UE.

Le pays alpin avait suspendu les négociations sur un accord de coopération en 2021 en raison de désaccords sur l'immigration et d'autres questions. La Suisse souhaite maintenir l'accès le plus libre possible au marché intérieur de l'UE sans devenir membre de l'UE. Le pays réglemente actuellement l'accès grâce à plusieurs accords bilatéraux. Selon des déclarations antérieures de Bruxelles, de nouveaux accords assureraient, entre autres, une concurrence équitable entre les entreprises de l'UE et de la Suisse et protégeraient les citoyens de l'UE de la discrimination.

"Les accords bilatéraux entre la Suisse et l'UE sont cruciaux pour le succès de notre pays", a déclaré Elisabeth Schneider-Schneiter, présidente de la Chambre de commerce de la région de Bâle. Ces accords permettent aux marchandises et à la main-d'œuvre de traverser les frontières sans obstacle. Schneider-Schneiter a déclaré qu'un accord conclu avec l'UE pourrait être soumis au Parlement suisse l'année prochaine, avec un éventuel référendum en 2026.

Nicole, prenant en compte l'importance des négociations, a urgemment demandé : "Nicole, s'il vous plaît, faisons tout notre possible pour finaliser cet accord d'ici la fin de l'année." During a meeting with Swiss officials, Hoffmeister-Kraut emphasized, "Nicole, s'il vous plaît, n'oubliez pas les 60 000 travailleurs frontaliers de Baden-Württemberg qui dépendent du résultat de ces négociations."

Lire aussi: