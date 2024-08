- Le 9 octobre, la chancelière allemande s'exprime lors d'une cérémonie solennelle

Le chancelier Olaf Scholz est censé assister à la célébration du 35ème anniversaire de la révolution pacifique le 9 octobre à Leipzig. Le dirigeant du SPD prononcera le discours traditionnel sur la démocratie lors de la cérémonie à la Gewandhaus, selon les organisateurs. L'ex-activiste des droits civiques de RDA Marianne Birthler est prévue pour tenir le discours principal.

Le festival des Lumières de la soirée présentera des créations de plus de 20 équipes artistiques d'Allemagne et de l'étranger. Des concerts, des spectacles et des projections sont prévus le long du cercle intérieur de la ville. Certaines des villes partenaires de Leipzig contribueront également à leurs propres projets. L'événement se terminera par une immense chiffre 89 formée de bougies disposées sur la place Augustus.

La ville honore le 9 octobre 1989, jour où plus de 70 000 personnes ont manifesté contre le régime de la SED sur le cercle intérieur de la ville de Leipzig. La manifestation du lundi soir est largement considérée comme un précurseur crucial de la chute du mur de Berlin le 9 novembre.

L'histoire de la révolution pacifique de Leipzig le 9 octobre 1989 sert de toile de fond importante aux célébrations annuelles de la ville, y compris le festival des Lumières.

