Le 7 octobre, un participant au festival de musique et un membre de la réserve des Forces de défense israéliennes a été salué comme une "personne courageuse" pour avoir défié les assaillants lors de l'assaut de Tel Aviv.

Sept individus ont perdu la vie, et dix-huit ont été blessés lors de l'attaque sur le boulevard de Jérusalem, une zone importante de Jaffa, un quartier côtier situé dans le sud de Tel-Aviv, selon les forces de l'ordre israéliennes.

L'incident s'est produit quelques instants avant qu'Iran ne lance environ 200 missiles balistiques vers Israël, marquant leur attaque la plus importante à ce jour. La salve a déclenché des sirènes dans tout le pays et a incité les résidents à chercher refuge dans les abris anti-bombes.

Des vidéos diffusées en ligne montrent Lev Kreitman, un homme qui a servi six mois comme réserviste militaire à Gaza, en train de tirer avec une arme à feu sur une cible non identifiée avant de s'enfuir. Les enregistrements ont été captés depuis un bâtiment voisin de Jaffa et semblent montrer Kreitman portant un tee-shirt rose, un short blanc et des tongs.

Dans une autre vidéo, Kreitman peut être vu en train de se promener parmi les soldats israéliens présents sur les lieux de l'attaque.

During an interview with CNN affiliate Channel 11, Kreitman revealed that he had been carrying his personal firearm following his tenure with the Israel Defense Forces (IDF).

Looking back on the events of that day, he described encountering "two suspects," with one approaching him.

"The other disappeared, fled, and I was positioned right here, where we stand now," Kreitman explained, recounting how he managed to surprise the approaching individual from the side, firing his weapon. "I realized immediately that this was an attack."

He continued, sharing his experience of navigating the chaotic situation, filled with alarm warnings, missiles being intercepted, and air-raid alerts.

Kreitman survived the Hamas attack on the Nova music festival on October 7. The trance event, held in the désert du Néguev au sud d'Israël, était l'une des cibles du groupe militant lors de son assaut, au cours duquel environ 1 200 personnes ont été tuées et plus de 250 autres ont été enlevées et transportées à Gaza.

Le conflit entre Israël et Hamas à Gaza a entraîné la mort de plus de 41 000 personnes, a provoqué une crise humanitaire et a causé des dommages importants à l'enclave palestinienne.

Les autorités israéliennes ont révélé mercredi que l'attaque avait commencé lorsque deux tireurs ont ouvert le feu sur des passagers à bord d'un véhicule de transport en commun qui s'était arrêté à une station de Jaffa. Ils ont ensuite poursuivi leur attaque à pied le long du boulevard de Jérusalem, selon les rapports de police.

Les attaquants ont été neutralisés par les forces de sécurité et les civils qui ont utilisé leurs armes personnelles, a confirmé la police. "Ils portaient une arme de type M-16, des munitions et un couteau", a déclaré la police dans un communiqué.

Le personnel médical a signalé avoir traité des victimes à divers endroits le long du boulevard de Jérusalem, notamment près des rails de train, dans les rues, dans une synagogue et dans une boucherie. Les blessés ont été transportés à l'hôpital alors que des sirènes d'alerte aérienne retentissaient dans la région et dans tout Israël.

Les autorités israéliennes ont identifié les auteurs de l'attaque comme étant Muhammad Mask, 19 ans, qui a été tué sur les lieux, et Ahmed Himoni, 25 ans, qui a été grièvement blessé. La police a confirmé que les deux hommes venaient de Hébron, une ville palestinienne située dans la bande de Gaza occupée.

Le Hamas a revendiqué l'attaque après l'incident.

En réponse à l'incident, l'Agence de sécurité d'Israël et les forces de l'IDF ont arrêté plusieurs suspects accusés d'avoir aidé les tireurs à se procurer des armes et à entrer en Israël, selon les déclarations de la police.

Dans un message sur X, le ministre de la Sécurité nationale d'Israël, Itamar Ben-Gvir, a salué Kreitman comme un "héros qui a déjoué l'attaque" à Jaffa et a agi "courageusement" lors de l'incident du 7 octobre, sauvant de nombreuses vies. Ben-Gvir a plaidé en faveur de l'armement de plus d'Israéliens.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a condamné l'attaque et a présenté ses condoléances aux familles des personnes décédées.

