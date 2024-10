Le 7 octobre, Harris commémorera l'occasion en plantant un arbre à sa résidence.

Traditionnellement, la famille des vice-présidents a planté des arbres sur les terres de leur résidence. Ce lundi, ils planteront un pamplemoussier, symbole d'espoir et de justice dans le judaïsme, marquant ainsi la première fois pour Harris et Emhoff à la résidence.

La situation tumultueuse au Moyen-Orient a été un défi majeur pour Harris depuis qu'elle a rejoint le ticket démocrate cette année. Les activistes et leaders américains d'origine arabe ont exhorté Harris à différencier sa position de la politique d'Israël du président Joe Biden, notamment lors d'une réunion dans le Michigan vendredi dernier.

Harris a constamment maintenu qu'Israël avait le droit de se défendre tout en reconnaissant les émotions intenses entourant la crise humanitaire dans la région.

Elle a mis en évidence la violence qui a eu lieu le 7 octobre lors d'un événement à la Maison Blanche en juin, en se concentrant sur la guerre Israël-Hamas dans le cadre d'une initiative pour attirer l'attention sur les violences sexuelles liées aux conflits.

Harris et Emhoff, qui est juif, s'adresseront aux médias lundi. Harris réfléchira au 7 octobre et réaffirmera son engagement en faveur de la sécurité d'Israël et de la communauté juive, a déclaré un responsable.

Emhoff assistera à la commémoration du 7 octobre de l'American Jewish Committee à Washington DC, où il récitera une prière.

Au moins 1 200 personnes ont perdu la vie en Israël le 7 octobre 2023, alors que plus de 1 500 combattants du Hamas ont attaqué, et de nombreuses personnes sont toujours retenues en otage par le Hamas. La guerre ultérieure d'Israël à Gaza a entraîné la mort de plus de 40 000 Palestiniens, selon le ministère de la Santé là-bas, et a déclenché une grave crise humanitaire.

Harris a été vocal sur la situation à Gaza, notamment lors de ses remarques à Selma, en Alabama, en mars, où elle a mentionné que les gens de la région "meurent de faim" en raison de "conditions inhumaines".

Harris a déclaré à CBS’ “60 Minutes” dans un entretien diffusé lundi que les États-Unis ont influencé la prise de décision d'Israël, malgré le Moyen-Orient qui se dirige vers un conflit plus large, mais elle n'a pas confirmé si elle considérait Israël comme un "allié proche" du Premier ministre Benjamin Netanyahu.

"Le travail diplomatique que nous menons avec la direction d'Israël est une entreprise continue pour transmettre nos principes, notamment la nécessité d'une aide humanitaire, la nécessité pour ce conflit de prendre fin et la nécessité d'un accord aboutissant à la libération des otages et à l'instauration d'un cessez-le-feu. Nous continuerons de mettre la pression sur Israël et les dirigeants régionaux à cet égard", a-t-elle déclaré lorsqu'on lui a demandé de l'influence américaine sur Netanyahu.

Lorsque pressée sur la perception que la direction israélienne ne tient souvent pas compte des États-Unis, Harris, sans fournir de détails, a affirmé que l'administration avait eu un impact.

"Les efforts que nous avons déployés ont entraîné plusieurs mouvements dans la région de la part d'Israël, résultant de divers facteurs, notamment notre plaidoyer en faveur d'un changement dans la région", a-t-elle déclaré.

Lors de sa réunion dans le Michigan vendredi dernier, les activistes américains d'origine arabe ont exhorté Harris à faire pression plus fort pour mettre fin à la guerre à Gaza en raison de la frustration croissante face à sa réponse aux escalades récentes d'Israël au Liban.

La réunion, prévue pour 10 minutes, a duré 20 minutes, selon Wa’el Alzayat, PDG d'Emgage Action, un groupe visant à stimuler le vote des musulmans américains. Harris n'a rien promis, a-t-il déclaré, mais les a rassurés qu'elle aussi cherchait à mettre fin à la guerre et ferait de son mieux pour contribuer à cet objectif.

