Le 6 janvier, le Congrès recevra une sécurité fédérale renforcée pour l'événement de certification électorale à venir, marquant la première occasion de ce type depuis l'assaut du Capitole américain.

Le 6 janvier 2025, le processus de vérification a été classé comme un événement de sécurité spécial à l'échelle nationale par le secrétaire à la Sécurité intérieure Alejandro Mayorkas, suite à une demande du maire de Washington, D.C., Muriel Bowser, selon le Service secret américain.

Cette étiquette est attribuée à des événements majeurs tels que le Super Bowl, les inaugurations présidentielles et le sommet de l'OTAN de cette année, où des précautions de sécurité étendues sont nécessaires. Ces mesures comprennent une présence accrue d'officiers en service, des limites de sécurité élargies et l'intégration de technologies avancées pour détecter des substances potentiellement dangereuses utilisées dans des armes de destruction massive. Le FBI surveillera également les menaces potentielles dans les mois précédant l'événement.

Le Service secret, chargé de superviser la sécurité des événements désignés NSSE, a annoncé mercredi la désignation, en invoquant divers rapports, notamment l'enquête de la commission d'enquête de la Chambre sur l'attaque du 6 janvier 2021, comme justification.

La police du Capitole se prépare à la vérification de 2025 depuis l'attaque du Capitole en 2020 par les partisans de Trump, avec une attention particulière ces derniers mois. Plus de 140 officiers ont été blessés lors de l'attaque, selon les autorités, et le bureau du procureur de DC a inculpé plus de 1 500 personnes liées à l'attaque jusqu'à présent.

La task force d'inauguration du Capitole, chargée de la planification de la sécurité pour le 6 janvier, a déjà collaboré avec les agences de police locales, notamment le département de police métropolitaine de DC, et partage désormais ces plans avec les partenaires fédéraux.

Selon une source, les agences sont encore aux étapes préliminaires de la planification des mesures de sécurité pour la certification du collège électoral.

"Les événements de sécurité nationale spéciaux sont des événements d'une importance nationale capitale", a déclaré Eric Ranaghan, agent spécial en charge de la division de protection des dignitaires du Service secret américain, lors de l'annonce de la désignation.

Ranaghan a ajouté : "Le Service secret américain, en collaboration avec nos partenaires fédéral, étatique et local, s'engage à créer et à mettre en œuvre un plan de sécurité détaillé et coordonné pour assurer la sécurité et la sécurité de cet événement et de ses participants."

Lire aussi: