Marie-Thérèse, Roswitha

Événements Historiques

2023 - Henry "Enrique" Tarrio, ancien chef de l'organisation d'extrême droite "Proud Boys", écope de 22 ans de prison pour sa participation à l'attaque du Capitole des États-Unis le 6 janvier 2021.

1994 - Le Comité international olympique (CIO) met en place un code antidopage, exigeant des méthodes uniformes de prévention du dopage dans tous les sports olympiques.

1974 - Le quiz télévisé allemand "Der Große Preis", présenté par Wim Thoelke, fait ses débuts sur ZDF. Plus de 232 épisodes sont diffusés jusqu'en 1993, générant plus de 3 milliards de marks (1,5 milliard d'euros) pour l'association caritative "Aktion Sorgenkind". Les mascottes de l'émission sont les personnages de dessins animés de Loriot, Wum et Wendelin.

1929 - Le ministre des Affaires étrangères français Aristide Briand propose la création des "États-Unis d'Europe" lors de l'assemblée de la Société des Nations à Genève.

1869 - L'architecte allemand Eduard Riedel commence la construction du château de Neuschwanstein. Le commanditaire, le roi Louis II de Bavière, est absent.

Anniversaires

1964 - Jörg Schönenborn (60 ans), journaliste allemand renommé ("Presseclub", directeur du programme de WDR depuis 2019)

1959 - Frank Schirrmacher, journaliste et publiciste allemand influent, co-rédacteur en chef de "Frankfurter Allgemeine Zeitung" de 1994 à 2014, auteur de "La Conspiration de l'immortalité", décédé en 2014

1939 - George Lazenby (85 ans), acteur australien (James Bond dans "On Her Majesty's Secret Service")

1774 - Caspar David Friedrich, peintre allemand renommé ("Le Voyageur devant la mer de brume", "Le Moine à la mer"), décédé en 1840

Décès

1997 - Mère Teresa, religieuse indienne d'origine albanaise, canonisée en 2016, lauréate du prix Nobel de la paix en 1979, a fondé l'ordre catholique "Missionnaires de la Charité" à Calcutta en 1950, née en 1910

