Événements historiques

2014 - Le gouvernement fédéral allemand déclare un jour de deuil national pour les victimes de la displacement et de l'expulsion. À l'avenir, la Journée mondiale des réfugiés du 20 juin célébrera également le sort des personnes déplacées allemandes en raison de la Seconde Guerre mondiale.

1979 - Lord Louis Mountbatten, dernier vice-roi de l'Inde et parent de la famille royale britannique, périt dans un attentat de l'IRA sur son yacht au large de la côte nord-ouest de l'Irlande.

1939 - Le premier avion à réaction du monde, un "He 178" conçu par le designer allemand Ernst Heinkel, effectue son premier vol près de Rostock à Marienehe.

1824 - Le soldat allemand Johann Christian Woyzeck, personnage réel de la pièce "Woyzeck" de Georg Büchner, est pendu sur la place du marché de Leipzig pour meurtre.

1664 - Le poste hollandais de Nieuw Amsterdam sur l'île de Manhattan est conquis par une flotte britannique et rebaptisé New York.

Anniversaires

1959 - Jeanette Winterson (65), célèbre écrivaine britannique ("The Powerbook")

1959 - Jürgen Becker (65), cabaretiste et présentateur de télévision allemand célèbre (émission de divertissement "Mitternachtsspitzen" de WDR), co-créateur de la "Stunksitzung" de Cologne

1939 - Niki Pilic (85), entraîneur de tennis germano-croate, entraîneur en chef de l'équipe allemande de la Coupe Davis de 1985 à 1997

1914 - Heidi Kabel, actrice de théâtre allemande populaire, étoile de l'Ohnsorg Theater de Hambourg, décédée en 2010

Décès

1999 - Dom Hélder Câmara, théologien brésilien de la libération influent, archevêque d'Olinda et Recife de 1964 à 1985, né en 1909

