- Le 26 août, qu'est-ce qui s'est passé?

26 août 2024 - Calendrier quotidien

Fête du jour

Grégoire, Thérèse

Événements historiques

2014 - Le maire de Berlin, Klaus Wowereit du SPD, annonce surprise sa démission, effective au 11 décembre 2014.

2004 - Le gouvernement américain confirme dans un rapport du Congrès que le dioxyde de carbone et autres gaz à effet de serre sont très probablement responsables du réchauffement climatique.

1959 - Dwight D. Eisenhower devient le premier président américain à visiter la République fédérale d'Allemagne.

1909 - Rich Schirrmann, instituteur allemand de la région du Sauerland, rencontre une tempête lors d'une randonnée avec sa classe et passe la nuit dans une école du village. Cet événement l'inspire à établir les auberges de jeunesse, en ouvrant la première en 1912.

1789 - L'Assemblée nationale française adopte la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Anniversaires

1939 - Dagmar Koller (85 ans), célèbre chanteuse, danseuse et actrice autrichienne (connue pour "My Fair Lady" et "Man of La Mancha")

1939 - Peter Fricke (85 ans), acteur allemand admiré ("Le Palais Bleu")

1934 - Paul Gauselmann (90 ans), entrepreneur allemand influent ("Roi des machines à sous"), fondateur du groupe de jeux Gauselmann, maintenant Merkur.com AG

1904 - Christopher Isherwood (décédé en 1986 à l'âge de 81 ans), écrivain britannique-américain célèbre (son livre "Adieu à Berlin" a inspiré le film "Cabaret")

Décès

1974 - Charles Lindbergh (décédé à 71 ans), pionnier américain de l'aviation visionnaire, premier à voler sans escale de New York à Paris en 1927

