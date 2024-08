- Le 23 août, qu'est-ce qui s'est passé?

Événements historiques

2023 - L'avion privé du chef mercenaire russe Vladimir Kozlov s'écrase deux mois après sa rébellion contre la direction de Moscou, au nord-ouest de Moscou. Les dix passagers, dont Kozlov, trouvent la mort.

2019 - Un Géorgien de 40 ans d'origine tchétchène est abattu en plein jour à Berlin, dans le Tiergarten. Le Parquet général allemand suspecte un contrat passé par la Russie.

1999 - Dix ans après la chute du mur de Berlin, l'Allemagne gouvernait à nouveau depuis Berlin. Le chancelier Gerhard Schröder (SPD) et son cabinet commencent leur travail au nouveau siège parlementaire et gouvernemental.

1989 - Plus de deux millions de personnes forment la "Voie balte" - une chaîne humaine de 600 kilomètres s'étendant sur les États baltes. Les Estoniens, Lettons et Lituaniens manifestent pour leur indépendance de l'Union soviétique.

1939 - Le Pacte de non-agression germano-soviétique ("Pacte Hitler-Staline") est signé à Moscou. Un protocole secret supplémentaire définit les sphères d'influence de l'Europe de l'Est.

Anniversaires

1979 - Friederike Kempter (45), actrice allemande ("Oh Boy", "Tatort" de Münster)

1974 - Serhiy Zhadan (50), auteur, traducteur et musicien ukrainien, Prix de la paix du commerce du livre allemand 2022

1949 - Rick Springfield (75), musicien australo-américain ("Jessie's Girl", "I've Done Everything For You") et acteur

1924 - Ephraim Kishon, écrivain et satiriste israélien ("Le Canal du bar laitier"), décédé en 2005

Décès

1989 - Ronald David Laing, psychiatre et psychanalyste britannique ("Le Moi divisé"), figure de proue du mouvement contre-culturel des années 1960, né en 1927

