Événements Historiques

2014 - Le Comité d'enquête du Parlement de l'État de Thuringe sur l'NSU termine ses conclusions. Selon eux, la série de meurtres du trio NSU aurait pu être évitée.

1959 - Hawaii devient le 50ème état des États-Unis d'Amérique.

1954 - Le député CDU Karlfranz Schmidt-Wittmack demande l'asile en RDA, accompagné de sa femme et de sa fille. Il avait des liens passés avec la Stasi.

1944 - Des dialogues commencent entre les États-Unis, l'URSS, le Royaume-Uni et la Chine à Dumbarton Oaks à Washington. Les puissances travaillent sur une charte qui devient plus tard la Charte des Nations unies après de légères modifications.

1869 - Le montagnard autrichien Paul Grohmann triomphe sur la Grande Zinne dans les Dolomites.

Anniversaires

1969 - Oliver Geissen (55), populaire animateur de télévision allemand ("The Oliver Geissen Show")

1954 - Martine Dornier-Tiefenthaler (70), éminente avocate et dirigeante allemande, héritière de Dornier, constructeur aéronautique

1944 - Peter Weir (80), talentueux réalisateur australien de films ("Dead Poets Society", "The Truman Show")

1904 - Count Basie, célèbre pianiste et chef d'orchestre de jazz américain ("One O'Clock Jump", "Jumpin' at the Woodside"), décédé en 1984

Décès

1999 - Leo Castelli, influent marchand d'art et propriétaire de galerie américain, pionnier des maîtres du XXe siècle comme Roy Lichtenstein, Frank Stella et Andy Warhol, né en 1907

