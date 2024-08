- Le 20 août, qu'est-ce qui s'est passé?

Jour de surnom

Bernhard, Burchard, Oswin

Événements historiques

2023 - L'équipe féminine de football d'Espagne remporte sa première Coupe du monde en battant l'Angleterre 1-0. La célébration à la cérémonie de remise des prix a un peu dépassé les bornes lorsque le président de la fédération, Luis Rubiales, a embrassé la joueuse Jennifer Hermoso sur la bouche.

2019 - Le président américain, Donald Trump, annule sa visite prévue au Danemark en septembre. La raison inhabituelle est sa proposition d'acheter l'île danoise du Groenland, ce qui a laissé les autorités de Copenhague perplexes.

2014 - Dans une tentative d'aider les Kurdes à lutter contre le groupe terroriste IS dans le nord de l'Irak, le gouvernement allemand a autorisé l'envoi d'armes. La chancelière Angela Merkel a donné son feu vert, ainsi que les autres ministres compétents.

2009 - Le géant allemand de l'hôtellerie Steigenberger a trouvé de nouveaux investisseurs égyptiens. La famille Steigenberger a vendu sa participation de 99,6 % dans l'entreprise après l'annonce de la vente.

1989 - La tragique collision entre le bateau de plaisance "Marchioness" et le dragueur de sable "Bowbelle" sur la Tamise à Londres (Royaume-Uni) a entraîné la mort de 51 personnes.

Anniversaires importants

1979 - Le chanteur et musicien de jazz britannique Jamie Cullum (45 ans)

1974 - L'actrice américaine renommée Amy Adams (50 ans)

1934 - Le journaliste et auteur allemand Arno Surminski (90 ans)

1924 - Le chef syndical allemand Ernst Breit, qui a été président du DGB de 1982 à 1990, est décédé en 2013

Décès regrettables

1996 - Le musicien allemand de rock et leader de Ton, Steine, Scherben Rio Reiser (décédé à 46 ans)

