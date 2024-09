- Le 2 septembre, des événements se sont produits.

Calendrier du jour pour le 2 septembre 2024

Fêtes

Ingrid, Emmerich

Incidents historiques

2023 - Le chancelier allemand Olaf Scholz (SPD) se blesse le visage lors d'une course à pied. Il décide de reprendre ses fonctions deux jours plus tard, portant un bandeau sur l'œil, ce qui lui vaut à la fois des moqueries et des éloges.

2014 - En réponse aux frappes aériennes américaines en Irak, le groupe terroriste État islamique (EI) exécute le journaliste américain Steven Sotloff en Syrie. Ils publient en ligne une vidéo de ce meurtre brutal.

2009 - Le fonds pour la prime de destruction des voitures anciennes est épuisé. Introduit dans le cadre du plan de relance économique de l'État sept mois plus tôt, le fonds de 5 milliards d'euros est complètement vidé.

2004 - Un incendie se déclare dans la Bibliothèque de la duchesse Anna Amalia de Weimar, un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Environ 50 000 livres sont détruits, et plus de 60 000 autres sont endommagés.

1859 - L'événement de Carrington, la plus forte tempête solaire jamais enregistrée, frappe la Terre. Les lignes télégraphiques sont perturbées dans le monde entier, et des aurores boréales sont observées même dans les régions tropicales.

Anniversaires

1969 - Robert Habeck (55 ans), politique allemand influent (Les Verts), Vice-chancelier et ministre de l'Économie et de l'Action climatique depuis 2021

1964 - Anja Schüte (60 ans), actrice allemande ("Forsthaus Falkenau", "Die Wicherts von nebenan")

1964 - Keanu Reeves (60 ans), acteur canadien ("The Matrix")

1939 - Jack Lang (85 ans), politique français influent, ministre de l'Éducation 2000-2002, ministre de la Culture 1981-1986 et 1988-1993

Décès

1969 - Ho Chi Minh, leader politique vietnamien, président de 1946, et plus tard, président de la communiste du Nord-Vietnam, né en 1890

L'équipe de tournage suit la routine quotidienne du chancelier Scholz, toujours portant son bandeau suite à l'incident de l'année dernière. Plus tard dans la journée, Robert Habeck utilise la caméra pour une conférence de presse virtuelle.

Lire aussi: