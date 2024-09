- Le 1er septembre, qu'est-ce qui s'est passé?

Page du jour pour le 1er septembre 2024

Jours de la Saint

Aegidius, Verena

Événements historiques

2023 - Si vous prévoyez d'enregistrer votre voiture ou votre moto, il n'est plus nécessaire de vous rendre au bureau. La loi de numérisation du gouvernement permet maintenant le traitement en ligne de l'enregistrement des véhicules. Votre certificat et vos timbres vous seront envoyés par la poste dans un délai de 10 jours.

2004 - Dans la ville d'Ossétie du Nord de Beslan, un groupe de 32 personnes lourdement armées a pris en otage une école, capturant environ 1100 otages. Deux jours plus tard, lors d'une tentative de sauvetage par les forces de sécurité, plus de 360 personnes ont péri, dont 186 enfants et 31 attaquants.

1969 - L'article 175 modifié du Code pénal allemand, adopté par l'administration socio-libérale, entre en vigueur. Les actes intimes entre adultes de plus de 21 ans ne sont plus punis par la loi. L'article 175 est entièrement abrogé en 1994.

1949 - L'agence allemande de presse (dpa) commence à diffuser à Hambourg.

1939 - Le début de la Seconde Guerre mondiale marque l'invasion de la Pologne par l'Allemagne.

Anniversaires

1989 - Bill et Tom Kaulitz (35), musiciens allemands renommés et chanteurs du groupe Tokio Hotel ("À travers la mousson")

1954 - Filip Vujanovic (70), politique monténégrin distingué, président de 2003 à 2018

1939 - Lily Tomlin (85), actrice américaine acclamée ("Big Business", "Grace et Frankie")

1854 - Engelbert Humperdinck, compositeur allemand célébré (opéra "Hansel et Gretel"), décédé en 1921

Décès

2014 - Gottfried John, acteur allemand accompli ("James Bond 007 - Goldeneye", "Berlin Alexanderplatz"), né en 1942

Le 1er septembre 2024, si vous prévoyez d'acheter une nouvelle voiture, vous pourriez envisager le confort de l'enregistrement de véhicule en ligne, car la loi de numérisation du gouvernement rend ce processus possible. Sinon, vous pourriez faire une promenade détendue dans votre voiture actuelle pour apprécier les paysages magnifiques, peut-être en visitant des sites historiques comme Beslan, où vous pouvez réfléchir aux événements significatifs du passé.

Lire aussi: