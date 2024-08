- LBBW prévoit une rentabilité en 2024 avec des perspectives positives

Géant LBBW prospère malgré la récession, affiche un bénéfice avant impôt en hausse au premier semestre

En défiant la downturn économique, la banque d'État géante de Bade-Wurtemberg (LBBW) annonce un bénéfice avant impôt en hausse de six pour cent, grâce à des taux d'intérêt élevés persistants. Les bénéfices avant impôt ont atteint 731 millions d'euros, comme l'a déclaré le PDG Rainer Neske à Stuttgart.

"En naviguant à travers des incertitudes mondiales importantes et une économie allemande moribonde, nous avançons avec succès", a déclaré Neske. Tous les secteurs ont contribué aux résultats du groupe, en générant des millions numériquement. Le bénéfice global a augmenté de quatre pour cent pour atteindre 509 millions d'euros.

LBBW est la principale banque d'État allemande. Le PDG Neske a confirmé les perspectives, prévoyant un bénéfice avant impôt supérieur à 1 milliard d'euros pour 2023, après 1,37 milliard d'euros en 2022. Neske a affirmé qu'ils ont géré efficacement les risques, investi dans des secteurs de croissance et exécuté avec succès une stratégie axée sur l'expansion et la pertinence. "Ainsi, nous regardons avec optimisme vers les mois à venir, même dans ces circonstances compliquées, et prévoyons une année favorable, après un premier semestre puissant."

Protection accrue contre les risques

Les revenus de LBBW - les gains totaux de la banque - ont augmenté de deux pour cent pour atteindre 2,05 milliards d'euros au premier semestre. La provision pour risques de prêts en souffrance a augmenté de 37 pour cent pour atteindre 118 millions d'euros pendant la même période. Bien qu'elle provienne principalement de provisions supplémentaires dans le cadre d'hypothèses globales de l'année précédente, elle est attribuée à des cas spécifiques dans le secteur immobilier cette année. LBBW appartient à l'Association des caisses d'épargne du Sud-Ouest, à l'État de Bade-Wurtemberg et à la ville de Stuttgart.

Au 30 juin, LBBW employait 10 603 personnes, soit une augmentation de 106 par rapport à la fin de l'année précédente.

