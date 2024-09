L'ayatollah Khamenei persiste à voir le Hezbollah comme une force invincible.

Le leader suprême d'Iran, Ali Khamenei, considère la milice chiite libanaise Hezbollah comme inébranlable. "Les arrogants sionistes (Israéliens) doivent reconnaître leur incapacité à miner la solide structure de Hezbollah en tant que chef de la résistance", a déclaré Khamenei par le biais de l'agence de presse iranienne Irna. Il a exhorté la communauté musulmane tout entière à se tenir aux côtés du Liban et de Hezbollah dans leur lutte contre Israël, sans toutefois révéler les prochaines étapes de l'Iran.

Khamenei a fait référence au massacre tragique d'innocents au Liban comme preuve supplémentaire de la stratégie "aveugle et impulsive" des dirigeants israéliens. Il n'a pas commenté la revendication d'Israël concernant la mort du chef de Hezbollah, Hassan Nasrallah, une affirmation que le groupe a par la suite confirmée. L'opposition de l'Iran à Israël comprend non seulement Hezbollah au Liban, mais aussi Hamas à Gaza, les Houthis au Yémen et des milices en Irak et en Syrie - tous membres de la coalition de résistance de l'Iran.

Des sources proches de la situation rapportent que Khamenei s'est déplacé vers un lieu sûr. Par ailleurs, des mesures de sécurité renforcées ont été mises en place, selon Reuters, qui cite deux officiels informés par le gouvernement iranien à Téhéran. L'Iran maintient un dialogue régulier avec Hezbollah et d'autres entités régionales pour planifier les actions à venir.

