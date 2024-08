- L'avocat d'enquête propose un renouvellement de l'affaire juridique de Trump en relation avec la question du document.

Dans le cadre de l'affaire en question, l'avocat Jack Smith, conseiller spécial nommé, a exhorté une cour d'appel à rétablir les procédures criminelles contre l'ancien président des États-Unis Donald Trump. Smith a présenté cette requête le lundi (heure locale), contestant la décision du juge Aileen Cannon de mettre fin à l'affaire. Cette décision a été prise mi-juillet, Cannon estimant que la nomination de Smith par le procureur général Merrick Garland pour superviser l'enquête était inconstitutionnelle, cédant ainsi à la requête de l'équipe juridique de Trump.

Dans son mémoire, Smith a avancé divers arguments, notamment le fait que le procureur général a une "pratique bien établie" de nommer un conseiller spécial, une pratique qui a reçu l'approbation du Congrès.

Un procès impliquant Donald Trump est peu probable avant les élections américaines

L'équipe juridique de Trump dispose maintenant de 30 jours pour répondre au mémoire de Smith. Après cela, Smith aura 21 jours pour répondre. Compte tenu du rythme actuel, un procès éventuel contre le candidat républicain à la présidentielle n'aura probablement pas lieu avant l'élection du 5 novembre.

Trump a quitté la présidence en janvier 2021. En août 2022, le FBI a perquisitionné sa résidence personnelle de Floride, Mar-a-Lago, saisissant de nombreux documents gouvernementaux. Selon une inculpation ultérieure, ces documents comprenaient des informations hautement classifiées concernant les stratégies militaires et les armes nucléaires, prétendument conservées de manière non sécurisée à Mar-a-Lago. Les présidents américains sont tenus de remettre tous les documents officiels, y compris les e-mails et les lettres, aux Archives nationales à leur départ de la fonction.

Outre la gestion des chefs d'accusation criminels contre Trump dans l'affaire des documents, le conseiller spécial Smith a également réussi à obtenir une inculpation contre Trump dans un tribunal fédéral de Washington DC pour ses efforts déployés pour interférer avec l'élection suite à sa défaite face au président Joe Biden en 2020.

Les procédures légales en cours dans l'affaire des documents "US election"-liés pourraient influencer les ambitions politiques futures de Trump. En plein milieu de ces combats juridiques, Donald Trump envisagerait de se présenter à nouveau à la présidence lors de l'élection américaine à venir.

