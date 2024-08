L'avion de Trump tombe en panne avant de partir en campagne.

Juste avant le week-end, Donald Trump s'apprête à s'adresser à ses partisans dans l'État américain du Montana. Cependant, il y a un accroc sur sa route vers l'événement. Son avion doit se poser de l'autre côté des Rocheuses en raison d'une panne. Finalement, il atteint sa destination en jet privé.

Selon les médias américains, l'avion du candidat républicain à la présidentielle Donald Trump a connu des difficultés techniques lors de son vol vers un meeting dans l'État américain du Montana. CNN et le "Washington Post" ont rapporté cela, citant des employés de l'aéroport et des sources proches de la situation. Selon les rapports, l'avion a atterri en toute sécurité à l'aéroport international Logan de Billings. Il était censé atterrir à Bozeman, à environ 240 kilomètres de là.

En raison d'un problème mécanique, l'avion de l'ancien président a été initialement détourné vers un aéroport de l'autre côté des Rocheuses, selon les employés de l'aéroport. De l'aéroport international Logan de Billings, Trump a poursuivi son voyage jusqu'à Bozeman en jet privé, a déclaré une assistante administrative de l'aéroport de Billings.

Trump a un événement en soirée (heure locale) dans le Montana, où les républicains cherchent à renverser le sénateur démocrate de l'État. Peu après l'atterrissage, l'équipe de campagne de Trump a publié une vidéo sur X, dans laquelle il s'adresse à ses partisans dans l'État. Il ne mentionne pas les problèmes techniques dans la vidéo.

Nouvelle stratégie de campagne

Après que le président américain Joe Biden se soit retiré de la course et ait poussé la much plus jeune et dynamique Kamala Harris, âgée de 59 ans, sur le devant de la scène, Trump doit changer sa stratégie de campagne. Maintenant, il est le plus vieil candidat à la présidence américaine de toute l'histoire de 248 ans des États-Unis.

