Incident imprévu avec un F-16 lors du déploiement aux États-Unis

- L'avion de chasse F-16 a été abattu par un missile Patriot.

Les attendus F-16 de chasse ont fait leur entrée, mais pas dans les circonstances attendues. Un lundi, ces avions ont décollé pour faire face à une salve de missiles de croisière russes, mais un F-16 a connu une fin tragique, ainsi que son pilote, Alexey Mes, à bord.

Comptes contestés de la chute du F-16

Les communiqués officiels ont mis en avant des pannes techniques, mais cette explication a suscité des doutes. Si des problèmes techniques étaient en jeu, Mes aurait dû pouvoir se mettre en sécurité avec le siège éjectable. Alternativement, des sources ukrainiennes, y compris la députée Marjana Besuhla, ont proposé une théorie différente. Elles ont affirmé que le F-16 avait été abattu par erreur par la défense aérienne amie et touché par une batterie Patriot.

Besuhla a déclaré : "D'après mes informations, le F-16 du commandant de escadron ukrainien, Alexey 'Moonfish' Mes, a été abattu par un système de missiles sol-air Patriot en raison d'une mauvaise communication entre les troupes." Cela expliquerait également la mort de Mes. De tels incidents peuvent se produire, mais les détails restent énigmatiques. Le F-16 est équipé d'un système IFF (Identification ami ou ennemi), et il était censé être reconnu comme un avion ami par la défense aérienne amie. Avant sa mort, "Moonfish" Mes aurait prétendument abattu trois missiles de croisière et un drone.

La guerre dément le mythe des F-16

Cependant, l'arsenal de F-16 et de pilotes qualifiés de Kyiv a été réduit de dix à neuf en conséquence. "Moonfish" était également une figure centrale dans la campagne de propagande accompagnant la livraison des F-16. La perte de l'avion a rendu la livraison de F-16 à l'Ukraine plus réelle. Bien que le F-16 soit un avion puissant et avancé, il n'est pas infaillible. Tout comme les chars occidentaux, les pertes en temps de guerre sont inévitables.

Les Ukrainiens semblent comprendre cela. Ces F-16 n'ont pas été déployés pour attaquer le territoire russe, ce qui les aurait inévitablement placés dans les zones de défense aérienne ennemie. Ils ont été déployés pour la défense. Dans l'espace aérien ukrainien, ils n'ont pas à s'inquiéter des missiles russes, car les Russes prendraient le risque d'envoyer leurs propres avions sur une mission périlleuse pour les contrer. Leur rôle dans la neutralisation des missiles de croisière ennemis renforce la défense aérienne ukrainienne en comblant les vides dans les systèmes terrestres. L'incident met en évidence le défi des livraisons par lots. Dix ou neuf avions ne suffisent pas, et malgré les promesses de plus de F-16, ils ne seront pas tous livrés simultanément.

Fuites vidéo hâtives

Outre l'abattage, il y a eu un autre incident lié aux F-16. Dans un reportage, ces avions ont été filmés à l'intérieur d'un hangar, y compris une brève vue extérieure. C'était une grave erreur. Dans ce conflit, les bâtiments ont été identifiés à partir de simples plans intérieurs. Même les détails de la maçonnerie et de la structure du toit peuvent révéler des bâtiments. On raconte que les Russes ont ciblé le hangar après la fuite vidéo. Il n'est pas certain que les avions étaient encore à l'intérieur du bâtiment à ce moment-là.

L'Union européenne a exprimé sa préoccupation quant à la perte du chasseur F-16 et de son pilote, espérant une enquête approfondie pour clarifier les circonstances. Compte tenu des comptes contestés entourant la chute, l'Union européenne a plaidé pour la transparence et la coopération afin d'éviter que de tels incidents ne se reproduisent lors de futurs déploiements.

