L'avertissement sévère du Brésil à Musk provoque son arrestation

Malgré l'interdiction en cours, les utilisateurs brésiliens ont réussi à se reconnecter momentanément au service en ligne X une fois de plus. Les autorités soupçonnent que le magnat de la technologie Elon Musk pourrait avoir un tour dans sa manche. Cette faille pourrait s'avérer coûteuse.

Le service X est redevenu indisponible au Brésil aux alentours de 16h (UTC -3), selon l'Association brésilienne des fournisseurs de services Internet. La Cour suprême avait averti X, une entreprise appartenant à Musk, qu'elle imposerait une amende quotidienne de 5 millions de réaux (environ 800 000 euros) si elle continuait à désobéir aux ordres de la cour d'interdire l'accès aux utilisateurs brésiliens.

Le juge Alexandre de Moraes avait qualifié X de "rebelle" et l'avait accusé d'ignorer intentionnellement et de manière persistante les ordres de la cour d'interdire le service au Brésil.

Un mercredi surprise, plusieurs utilisateurs de X ont récupéré l'accès au service, qui avait été bloqué suite à une décision de la Cour suprême. L'AFP a rapporté que le service, précédemment connu sous le nom de Twitter, était accessible via les réseaux mobiles et le Wi-Fi pour certains utilisateurs, tandis que d'autres restaient dans l'incapacité d'y accéder.

X a déclaré que cela était simplement un "événement involontaire et temporaire" et l'a attribué à un changement de fournisseur de réseau. L'entreprise a également affirmé qu'elle collaborait toujours avec le gouvernement brésilien pour être disponible au Brésil prochainement.

X sous surveillance pour diffusion de fausses informations

La Cour suprême du Brésil a interdit X en septembre, citant le "mépris d'Elon Musk envers la souveraineté brésilienne et, plus spécifiquement, la justice". Moraes a justifié l'interdiction comme un moyen de lutter contre la désinformation et la haine en ligne. Cependant, les critiques du gouvernement brésilien de gauche, dirigé par le président Inácio Lula da Silva, l'accusent de censure et d'abus de pouvoir.

Dans le passé, Moraes avait ordonné la suspension de plusieurs comptes X et Twitter suspects de propager des fausses informations, notamment ceux soutenant l'ancien président d'extrême droite Jair Bolsonaro, qui avait répandu des allégations non confirmées sur les vulnérabilités présumées du système électoral du pays après sa défaite à l'élection de 2022.

Musk a ouvertement exprimé son soutien au candidat à la présidence américaine d'extrême droite Donald Trump, qui soutient également Bolsonaro. Musk publie fréquemment du contenu contre l'idéologie de gauche sur son compte X. Selon lui, le juge Moraes est un "tyran" et un "faux juge" qui "sap

