L'avantage financier de Trump sur Harris diminue, tandis que les fonds de RFK Jr. diminuent sensiblement, selon de nouvelles révélations financières.

Les récents dépôts montrent que le candidat indépendant à la présidence Robert F. Kennedy Jr. lutte avec des fonds de campagne en diminution et a restitué des contributions de son colistier. Dans un podcast diffusé mardi, le colistier a laissé entendre la possibilité de se retirer de la course et de soutenir Trump.

Cette transformation dans la course à la présidence est soulignée par des organisations externes puissantes, soutenues par de grands donateurs, qui ont amassé des millions et amplifié leurs campagnes de promotion.

Voici les principales informations des derniers dépôts mensuels soumis à la Commission fédérale des élections, détaillant les activités de collecte de fonds et de dépenses pour juillet, y compris les trois semaines suivant le départ de Biden de la course à la présidence et son endorsement de Harris.

Harris prend une avance financière substantielle sur Trump

À la fin juillet, le comité de campagne principal de Harris a rapporté une réserve de trésorerie substantielle d'environ 220 millions de dollars, en nette augmentation par rapport aux 96 millions de dollars que le comité rapportait au début du mois, alors qu'il était encore sous la présidence de Joe Biden.

La stabilité financière de Harris a éclipsé les 151 millions de dollars que le camp de Trump a rapportés dans son compte principal à la fin juillet. Cela marque un tournant par rapport à la fin juin, où Trump avait une avance de plus de 30 millions de dollars (128 millions de dollars contre 96 millions de dollars) en réserves de trésorerie par rapport à Biden.

Harris et Trump financent principalement leurs campagnes grâce à des comités de collecte de fonds conjoints, qui partagent les recettes entre différentes campagnes présidentielles, les comités nationaux des partis et de nombreux alliés.

Ayant annoncé plus tôt ce mois-ci avoir recueilli un montant sans précédent de 310 millions de dollars en juillet, dont 200 millions de dollars lors de sa première semaine suivant le retrait de Biden, l'équipe de campagne de Harris prévoit dépasser prochainement la barre des 500 millions de dollars en collecte de fonds. Encontrast, Trump avait précédemment annoncé que son organisation politique dans son ensemble avait recueilli un total de 139 millions de dollars en juillet.

Les derniers dépôts des comités de campagne principaux reflètent cet avantage plus large. Harris a rapporté avoir dirigé 204,5 millions de dollars vers son compte de campagne en juillet, y compris les fonds recueillis pendant les semaines où Biden était encore en course.

En revanche, le camp de Trump a rapporté avoir recueilli directement 47,5 millions de dollars sur son compte pendant la même période. De plus, la campagne de Harris a dépensé plus que celle de Trump tout au long du mois de juillet, en investissant 81 millions de dollars contre 24 millions de dollars.

Alors que la compétition financière intense se déroule, les deux comités nationaux des partis ont également rapporté des gains significatifs en juillet, bien que le Comité national républicain conserve son avantage financier sur le Comité national démocrate, qui a dépensé lourdement en juillet.

Le CNR a recueilli Nearly 31 millions de dollars, dépensé 33,5 millions de dollars et est entré en août avec environ 99 millions de dollars de réserves. Pendant ce temps, le CDC a également recueilli Nearly 31 millions de dollars mais a dépensé 43 millions de dollars et a fermé le mois avec à peine 66 millions de dollars en trésorerie.

Les mégadonateurs financent les organisations externes

En juillet, les mégadonateurs des deux partis ont versé des millions dans des groupes externes influents, qui ont ensuite amplifié leurs efforts de campagne en réponse à l'évolution du paysage présidentiel.

Le principal super PAC soutenant Harris, FF PAC, a recueilli Nearly 30 millions de dollars, y compris une contribution de 5 millions de dollars de l'investisseur Marc Stad le 25 juillet, seulement quatre jours après le retrait de Biden. Le super PAC a dépensé plus de 27 millions de dollars en juillet, avec plus de 20 millions de dollars consacrés aux dépenses indépendantes, principalement sur la publicité médiatique pour soutenir la campagne de Harris.

MAGA Inc., un super PAC pro-Trump de premier plan, a connu un mois encore plus réussi, ayant recueilli Nearly 55 millions de dollars en juillet et dépensé plus de 43 millions de dollars en dépenses indépendantes destinées à booster la campagne de Trump.

Pratiquement la totalité des recettes de MAGA Inc. en juillet provenait d'une contribution unique de 50 millions de dollars le 15 juillet - bien avant le départ de Biden - du milliardaire Tim Mellon, un héritier d'une célèbre fortune bancaire qui a jusqu'à présent versé 115 millions de dollars au super PAC lors de ce cycle électoral.

Il s'agit de la deuxième contribution de 50 millions de dollars de Mellon à MAGA Inc. après sa première contribution en mai de cette année. Ces deux contributions représentent les plus importantes contributions individuelles rapportées à la FEC jusqu'à présent cette année.

Les données de l'agence de suivi des publicités AdImpact montrent à quel point les groupes externes ont été impactants lors des premières étapes de la course modifiée. Au cours des quatre semaines suivant le départ de Biden, ces groupes - dirigés par FF PAC, MAGA Inc. et Préserve America - ont dépensé plus de 180 millions de dollars collectivement en publicité alors qu'ils s'efforçaient de façonner le nouveau paysage de l'élection générale.

Au cours de cette période, FF PAC a dépensé Nearly 70 millions de dollars en publicité, y compris plus de 20 millions de dollars dans une annonce mettant en scène Harris faisant sa présentation de campagne lors d'un meeting. "Je me présente pour lutter pour une Amérique où l'économie fonctionne pour les travailleurs, où vous n'avez besoin que d'un seul travail pour payer les factures, et où le travail

La campagne de Kennedy s'est terminée en juillet avec une réserve de seulement 3,9 millions de dollars et a rapporté une dette substantielle d'environ 3,5 millions de dollars au magnat de la sécurité privée Gavin de Becker, attribuée à divers frais de sécurité.

Le dépôt indique que Kennedy a remboursé presque 1 million de dollars à Shanahan en juillet, un avocat et un responsable de la tech dont la richesse personnelle était spéculée pour offrir un soutien substantiel. Avant le remboursement, Shanahan avait contribué plus de 13 millions de dollars.

Les ressources maigres de la campagne intensifieront les difficultés qu'elle rencontre déjà, notamment l'obtention de l'accès au scrutin dans de nombreux États, comme New York, où un juge a rejeté la demande de Kennedy plus tôt ce mois-ci. De plus, la campagne doit négocier un paysage électoral considérablement modifié par l'accession de Harris au poste de candidate démocrate.

