L'Autriche se prépare à une inondation catastrophique.

Conditions météorologiques extrêmes ont entraîné des inondations dans plusieurs parties de l'Europe centrale et orientale. En Roumanie, quatre personnes ont perdu la vie en raison des inondations. En Autriche, en Pologne et en Tchéquie, le pic des inondations sur plusieurs rivières n'est pas encore atteint.

Selon les services de secours de la région de Galati, dans le sud-est de la Roumanie, "quatre corps ont été découverts". Des inondations ont été signalées dans 19 localités en Roumanie, avec de nombreuses personnes nécessitant des secours. Une vidéo des forces de secours a montré de nombreuses maisons le long du Danube immergées sous l'eau. Le Premier ministre Marcel Ciolacu était prévu pour visiter la zone inondée.

En Tchéquie, plus de 100 000 pompiers ont été appelés en raison des orages. Vendredi, environ 1 900 incidents ont été signalés, principalement des inondations et des arbres tombés. Plus de 50 000 ménages ont subi des coupures de courant, selon l'entreprise d'énergie CEZ. Un hôpital de Brno, situé dans le sud-est de la Tchéquie, a été évacué, et la région de Moravie, au nord-est, a été mise en état d'urgence. "Le sol est maintenant saturé, ce qui signifie que toute l'eau de pluie restera à la surface", a expliqué le ministre de l'Environnement Petr Hladik sur le service en ligne X.

Un état d'urgence a également été déclaré à Bratislava, la capitale de la Slovaquie. En Pologne, la situation était reportedly la plus difficile dans la partie sud-ouest du pays. Le poste frontalier polono-tchèque de Golkowice a été fermé en raison d'une rivière qui avait débordé.

L'Autriche se prépare à des inondations centenaires

En raison de pluies persistantes, plus d'une douzaine de communautés en Autriche ont été déclarées zones de catastrophe. Dans la région de Waldviertel, à environ 120 kilomètres au nord-ouest de Vienne, des inondations qui se produisent en moyenne tous les 100 ans sont attendues. "Les prochaines heures seront un test pour nos services d'urgence et de nombreux compatriotes", a averti la gouverneure de Basse-Autriche, Johanna Mikl-Leitner. "Surtout dans le Waldviertel, nous attendons des défis de proportions historiques."

Les services d'urgence se préparent à évacuer les gens par précaution. Il y a des craintes que le réservoir d'Ottenstein ne déborde. De l'eau en a été évacuée depuis lundi pour créer plus d'espace, a déclaré un porte-parole de l'entreprise d'énergie EVN. Si cela se produit, cela pourrait entraîner des inondations importantes sur la Kamp, un affluent du Danube. Les prévisions actuelles suggèrent que les valeurs pour une inondation centennale pourraient encore être dépassées dans les bassins inférieurs de la rivière. Une inondation de 20 à 30 ans est attendue sur le Danube.

Jusqu'à 150 millimètres de pluie sont tombés en certains endroits depuis jeudi. Jusqu'à 230 millimètres de pluie sont prévus pour la nuit de dimanche à lundi, ainsi que des vents forts. Dans les régions montagneuses de l'ouest, la neige bloque actuellement plusieurs routes, et les équipes de secours cherchent un homme qui a disparu après une avalanche. Des parties du Tyrol ont été recouvertes de jusqu'à un mètre de neige - il y a une semaine, des températures supérieures à 30 degrés ont été enregistrées.

"Presque tous les États fédéraux sont touchés par les fortes pluies et, dans certains cas, les chutes de neige des derniers jours. La situation est particulièrement critique en Basse-Autriche", a rapporté APA le chancelier fédéral Karl Nehammer. "Le pic n'est pas encore atteint, et les prochains jours seront extrêmement difficiles et exigeants pour la population et les services d'urgence affectées", a-t-il déclaré.

En Styrie, des coupures de courant ont eu lieu dans certaines parties de l'Est et de l'Est de la Styrie, ainsi que dans la région est de Graz, en raison d'arbres tombés, selon les rapports APA : jusqu'à 4 000 ménages étaient sans électricité le matin, selon les réseaux d'énergie de Styrie.

La République slovaque a également déclaré l'état d'urgence en raison des conditions météorologiques extrêmes. Les inondations en Slovaquie ont entraîné des perturbations importantes, affectant de nombreuses zones et nécessitant le déploiement de services de secours.

