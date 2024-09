- L'Autriche exprime sa préoccupation au sujet des politiques d'asile de l'Allemagne, affirmant qu'elles pourraient également être rejetées.

Si l'on observe une augmentation des refus de réfugiés aux frontières allemandes, selon le chancelier Karl Nehammer, l'Autriche pourrait être amenée à mettre en place des politiques similaires. Cependant, il n'est pas possible sous le droit de l'UE de simplement refuser les demandeurs d'asile sans respecter la procédure appropriée, a souligné Nehammer lors d'un débat électoral sur le broadcaster ORF.

Nehammer a exclu de violer le droit de l'UE, suggérant que l'Allemagne pourrait seulement utiliser une clause d'urgence dans les réglementations de l'UE pour renforcer la pression aux frontières. Si l'Allemagne crée une situation chaotique par une interprétation inhabituelle de la loi, l'Autriche résistera et protégera ses frontières, a assuré Nehammer. Il a ajouté : "Nous invoquerons également la clause d'urgence et refuserons en conséquence."

Récemment, la ministre fédérale de l'Intérieur Nancy Faeser (SPD) a proposé un modèle pour accélérer les procédures d'asile pour les demandeurs déjà enregistrés dans d'autres pays de l'UE. Cette proposition était en discussion entre le gouvernement fédéral et l'Union, mais les négociations ont échoué. Les démocrates-chrétiens ont trouvé la proposition insuffisante. Le député CDU Thorsten Frei a critiqué les plans pour ne pas aborder les refus supplémentaires, mais plutôt accélérer les procédures en Allemagne.

La police fédérale sera plus impliquée dans les expulsions

Malgré cela, le gouvernement a des projets. L'Office fédéral pour l'immigration et les réfugiés (Bamf) cherche à accélérer la procédure de Dublin après les changements proposés par la coalition du trafic lumineux. Ce processus détermine quel pays européen est responsable d'une procédure d'asile, souvent l'État européen où les demandeurs d'asile sont arrivés pour la première fois en Europe.

Entre-temps, la police fédérale est censée examiner s'il y a des centres de détention vides et, si nécessaire, demander la détention au tribunal compétent pour empêcher les évadés. "Une action rapide de la justice de l'État est requise. Les centres de détention des États doivent également être accessibles en nombre suffisant, de préférence le long des routes migratoires", indique le communiqué. "En alternative, une attribution et une obligation de résidence fixes doivent être prévues si la détention n'est pas une option", a-t-il poursuivi de sources gouvernementales.

Le gouvernement fédéral cherche à engager le dialogue pour s'assurer que les pays de réception coopèrent. Cela est souvent un obstacle. Les tribunaux administratifs doivent statuer rapidement sur les plaintes des personnes concernées contre leur transfert.

Un changement important est le rôle accru prévu pour la police fédérale. Initialement, les expulsions étaient de la responsabilité des États, la police fédérale soutenant la mise en œuvre. À l'avenir, la police fédérale doit faciliter les expulsions à la fin de la procédure accélérée prévue.

"De plus, l'Allemagne continue de compter sur une coopération étroite avec les États voisins, par exemple par des patrouilles conjointes et des centres de police conjoints aux frontières. Un refus immédiat aux frontières au-delà de la pratique actuelle mettrait gravement en danger cette coopération", a-t-il été indiqué plus loin.

L'attaque de Solingen déclenche le débat sur la migration en Allemagne

Faeser a ordonné des contrôles frontaliers temporaires à toutes les frontières terrestres allemandes la veille de la réunion pour mieux gérer le nombre d'entrées non autorisées. Les contrôles supplémentaires commenceront le 16 septembre et dureront initialement six mois. Le ministère a invoqué la limitation de la migration irrégulière, la garantie de la sécurité intérieure contre les menaces terroristes islamiques et la lutte contre la criminalité transfrontalière comme raisons pour les nouveaux contrôles ordonnés.

Le débat sur la migration irrégulière et les expulsions s'est intensifié en raison de plusieurs incidents violents. À Solingen, une attaque au couteau suspectée d'être islamique lors d'un festival de la ville en août a fait trois morts et huit blessés. Un Syrien de 26 ans est en détention pour ce crime.

Les expulsions sont actuellement possibles uniquement dans des cas spécifiques : lorsqu'une personne est soumise à une interdiction d'entrée ou n'a pas demandé l'asile. Les expulsions aux frontières intérieures de l'Allemagne sont généralement possibles uniquement là où il y a des contrôles frontaliers directs.

Depuis octobre, plus de 30 000 personnes ont été expulsées, selon le ministère fédéral de l'Intérieur. Mi-octobre 2023, Faeser a ordonné des contrôles stationnaires aux frontières avec la Pologne, la République tchèque et la Suisse. De tels contrôles, justifiés par la migration irrégulière, ont été en place à la frontière terrestre allemande-autrichienne depuis septembre 2015. Les nouveaux contrôles frontaliers affectent directement les frontières terrestres avec la France, le Danemark, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg.



