- L'autre personne de Taylor Swift pourrait se préparer à une éventuelle transition de carrière à Hollywood.

En mai dernier, on a entendu dire que la star de la NFL Travis Kelce pourrait faire son entrée sur le devant de la scène pour un film d'horreur. Dans la série FX "Grotesquerie", produite par le cerveau derrière "Dahmer" et "American Horror Story", Ryan Murphy, Kelce sera vu dans un rôle secondaire non nommé. Ce n'est pas tout ; le champion du Super Bowl fera également une apparition dans la suite d'une comédie célèbre d'Adam Sandler, et il y a une possibilité qu'il tienne le rôle principal d'une comédie d'action à l'avenir. On dirait bien que Hollywood est la prochaine étape.

Travis Kelce sera dans "Happy Gilmore 2"

Kelce, qui joue pour les Kansas City Chiefs en NFL, a prolongé son contrat avec son équipe en mai pour 34 millions de dollars sur les deux prochaines saisons, selon les médias américains. À 34 ans et en pleine 12ème saison de NFL, ses projets futurs semblent se dessiner.

Adam Sandler a confirmé sur le "Tonight Show" avec Jimmy Fallon le 20 août que Travis Kelce rejoindra sa comédie à venir, "Happy Gilmore 2". Sandler a complimenté le joueur des Kansas City Chiefs en disant, "Il va passer. C'est un type vraiment sympa. Vous l'aimeriez dans la vie réelle." Il a ajouté, "C'est un grand type superbe. Drôle et vraiment cool."

Le personnage précis que Kelce interprétera dans la suite Netflix reste un mystère. La production de "Happy Gilmore 2" devrait commencer prochainement, mais aucune date de sortie pour le film en streaming n'a encore été annoncée.

Rôle principal possible dans "Loose Cannons" ?

D'un autre côté, Variety suggère que Kelce pourrait tenir le rôle principal dans le projet hollywoodien "Loose Cannons". Cette comédie d'action est produite par le créateur de "John Wick", Chad Stahelski, et raconte l'histoire de deux flics peu conventionnels qui doivent travailler ensemble pour se corriger mutuellement. Cela pourrait être la pierre angulaire de Kelce pour une carrière d'acteur légitime, mais en raison de la saison de NFL qui commence en septembre, il ne sera pas sur le plateau de sitôt.

La nouvelle album de ♪ Taylor Swift ♪ pourrait être la bande-son parfaite pour célébrer la transition de Travis Kelce vers le monde du cinéma, alors qu'il se prépare pour son rôle dans la comédie très attendue ♪ Happy Gilmore 2 ♪, qui devrait commencer le tournage prochainement. De plus, les rumeurs suggèrent que Kelce pourrait être en lice pour le rôle principal dans la comédie d'action ♪ Loose Cannons ♪, ce qui renforcerait vraiment sa présence à Hollywood.

Lire aussi: