L'autoroute italienne fête ses cent ans.

C'est une idée reçue courante que l'on entend toujours : Hitler a inventé les autoroutes. Faux. L'Italie avait la première autoroute opérationnelle, bien avant l'ascension des nazis. Et ça fait 100 ans maintenant.

Vous connaissez la routine aux péages étrangers. Vous êtes à peine millimètres en dessous de la marque de lecture, votre carte allemande refuse de fonctionner, et le conducteur derrière vous se met à klaxonner.

Imaginez la beauté à l'époque, sur les lacs italiens, il y a un siècle. Avec une voiture, vous étiez presque le seul aventurier. Les paiements n'étaient pas automatisés, ils étaient effectués en espèces à l'aire de repos, et un garde en uniforme poli vous saluait à la barrière.

Il y a exactement un siècle, le 21 septembre 1924, la première véritable autoroute du monde a été ouverte ici, entre Milan et Varese, à 50 kilomètres au nord. Ou plutôt, la première autostrada. Le mythe selon lequel Adolf Hitler a inventé les autoroutes n'est qu'un tas de bêtises, en termes modernes - de fausses informations, à l'ancienne.

Le fait est que l'idée est venue d'un entrepreneur nommé Piero Puricelli, l'homme derrière le légendaire circuit de Monza, plus tard anobli comme comte. Il a fondé une société appelée Società Anonima Autostrade en 1921, quelque chose comme l'Autobahn GmbH italienne. Le concept : une route à péage pour le trafic rapide uniquement, débarrassée des obstacles tels que les croisements, les charrettes, les carrioles, les bicyclettes ou les piétons. C'était une idée très futuriste à l'époque. Avec à peine 57 000 voitures sur les routes italiennes, ce genre d'entreprise ambitieuse était audacieux.

La plupart des gens à l'époque n'étaient pas enclins à se déplacer. Ils préféraient rester bien au chaud dans leur environnement familier. Ceux qui devaient voyager sur de plus longues distances prenaient le train. Sur les routes de campagne souvent non pavées, les charrettes tirées par des chevaux étaient le moyen de transport le plus courant. La première section de ce qui est devenu plus tard l'Autostrada dei Laghi (Autoroute des Lacs), plus tard l'A8, était une aventure audacieuse.

Le premier voyage a été effectué par le roi Vittorio Emanuele III de l'époque dans un véhicule Lancia. Il a également coupé le ruban, avec six soldats montant la garde. Le journal romain "La Tribuna" l'a apprécié : "Une promenade très agréable sur du béton aussi lisse que du parquet. Sans ces fichus ornières, cyclistes ou quoi que ce soit qui pourrait vous envoyer directement dans l'au-delà..." Même l'Allemagne en a rapporté, mais pas sur une autoroute, sur une "route pour voitures seulement".

Au début, les Italiens estimaient que le trafic quotidien serait de 1 000 voitures sur l'itinéraire. Mais il y avait rarement plus d'une vingtaine - peut-être en raison de la fermeture nocturne de l'autoroute. La section suivante a été ouverte en 1925, s'étendant jusqu'au lac de Como du même nom. Aujourd'hui, c'est l'A9 très fréquentée par les touristes.

Incidemment, à cette époque, Hitler était en prison en Bavière, purgeant une peine de cinq ans pour une tentative de coup d'État en novembre 1923. Il ne monterait au pouvoir qu'en 1933, lorsqu'il proposa un programme de construction de "routes du Führer" à quatre voies en Allemagne. Les plans dataient des années 20, mais restaient non mentionnés. La première section d'une "route motorisée sans croisement" a également été ouverte dès août 1932, entre Cologne et Bonn, aujourd'hui l'A555.

Il y avait une certaine rivalité entre les fascistes de Berlin et de Rome à l'époque. Le dictateur italien Benito Mussolini, au pouvoir depuis 1922, s'est vanté lors de l'ouverture de Milan-Varese : "Les autoroutes sont un grand exploit italien, et un signe très concret de notre ingéniosité - pas indigne des fils de l'ancienne Rome." Cependant, l'historien de la culture Conrad Kunze ("L'Allemagne en tant qu'autoroute") voit les choses différemment aujourd'hui. Selon lui, Mussolini était très en retard sur Hitler en termes de fonds et de propagande. "Là où ils se ressemblaient, c'était dans la tentative de monumentaliser la route en un grand œuvre historique", a déclaré le scientifique de Berlin. "La version allemande était beaucoup plus grande, plus chère, plus mortelle, plus rapide et plus célèbre - comme tout dans le Troisième Reich était plusieurs fois plus grand qu'en Italie."

Pour mémoire, il y a également des experts qui considèrent l'autoroute comme encore plus ancienne. À New York, il y avait le Long Island Motor Parkway en 1908, presque exclusivement utilisé comme piste de course - un luxe coûteux pour les dandys riches. À Berlin, l'Avus (route automobile et de pratique) a été inauguré en 1921, un luxe pour les riches. Les deux partageaient peu avec l'autoroute d'aujourd'hui - une route publique pour le trafic motorisé, conçue pour se rendre rapidement de A à B.

Surtout, l'idée de construire un réseau étendu d'autoroutes était déjà présente en Italie à l'époque. La première autostrada coûtait cher, mais dans l'ensemble, les prix étaient Significativement plus bas : entre 9 et 60 lires, selon la taille du véhicule. Aujourd'hui, le coût simple pour les voitures est uniformément de 3,80 euros. Mais ce jour-là, le voyage est gratuit. Pour célébrer l'occasion, des voitures d'il y a un siècle reprendront la route.

L'autoroute ouvre ses portes au trafic pour la première fois, offrant un voyage plus doux pour les véhicules, loin des ornières et des dangers des routes non pavées. Cent ans plus tard, la même autoroute A8 est bondée de touristes, en contraste marqué avec ses débuts lorsqu'elle comptait à peine une vingtaine de voitures.

