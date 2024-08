- L'autoroute 3 en Basse-Franconie fermée partiellement à partir de lundi

Dans le cadre de l'élargissement à six voies, l'autoroute A3 sera entièrement fermée par sections pendant la nuit, de lundi à mardi. La fermeture concerne le tronçon entre les échangeurs Kitzingen-Schwarzach et Wiesentheid dans les deux directions, comme l'a annoncé A3 Nordbayern GmbH. La fermeture débutera aux alentours de 21:00 et devrait se poursuivre jusqu'à 6:00 le mardi matin. L'accès à l'aire de service Haidt-Sud (sens Nuremberg) ne sera plus possible à partir de 19:00. La raison de cette fermeture est la construction d'un nouveau pont pour une route départementale. Des détours seront signalés.

L'annonce d'A3 Nordbayern GmbH inclut également des informations détaillées sur les itinéraires de détours pour les automobilistes pendant la fermeture nocturne. Malgré la fermeture de l'autoroute, il est important de noter que les paragraphes suivants offrent des alternatives aux automobilistes pour circuler efficacement dans la région.

