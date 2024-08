- L'Autorité s'attend à ce que davantage de cas de Mpox soient importés en Europe.

L'Agence européenne de santé publique ECDC s'attend à ce que plus de personnes arrivent en Europe avec la nouvelle variante de Mpox. L'agence basée en Suède a annoncé cela après la confirmation du premier cas de Mpox de la nouvelle variante en dehors du continent africain jeudi dans le pays nordique. La personne infectée avait séjourné précédemment en Afrique.

Cependant, la probabilité de transmission durable en Europe est très faible, à condition que les cas importés soient rapidement diagnostiqués et que des mesures de contrôle soient mises en place, a déclaré l'ECDC. La nouvelle variante est considérée comme plus contagieuse que les précédentes et peut provoquer une infection plus grave. Cependant, le Mpox, auparavant connu sous le nom de fièvre de Monkey, n'est généralement pas facilement transmissible et nécessite un contact direct.

L'agence sanitaire recommande aux États européens de publier des conseils de voyage pour les personnes se rendant ou revenant de zones touchées. Il y a un risque modéré d'infection pour les personnes ayant des contacts rapprochés avec des individus qui peuvent avoir importé une infection à Mpox d'Afrique.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré le niveau d'alerte le plus élevé en raison de plusieurs épidémies de Mpox en Afrique et de la nouvelle variante potentiellement plus dangereuse.

La Suède a été identifiée comme le lieu du premier cas confirmé de la nouvelle variante de Mpox en dehors de l'Afrique. Despite the suspected higher infectiousness and severity of the new variant, the probability of sustained transmission in Europe is relatively low with prompt diagnosis and control measures.

