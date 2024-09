L'autorité russe des échecs veut récupérer la récompense de Magnus Carlsen.

15:26 Hongrie : Poursuite de la coopération économique avec la Russie dans des domaines sans sanctions

Le ministre des Affaires étrangères de la Hongrie, Peter Szijjarto, a plaidé en faveur d'un renforcement des liens économiques avec la Russie, en se concentrant sur les secteurs non touchés par les sanctions de l'UE. Il a tenu ces propos lors d'une conférence de presse avec le ministre russe de la Santé, Mikhail Murashko, à l'occasion d'un forum économique entre les deux pays en Hongrie. Szijjarto a également déclaré que, du point de vue du gouvernement hongrois, les sanctions de l'UE se sont révélées inefficaces. La Hongrie est membre à la fois de l'UE et de l'OTAN. Les interactions entre les membres du gouvernement russe et ces pays ont été rares depuis le début du conflit en Ukraine.

14:57 Combattant américain pro-russe tué par des soldats russes en Ukraine

Selon les autorités russes, un citoyen américain qui combattait pour les séparatistes pro-russes dans l'Est de l'Ukraine a été assassiné par des soldats russes. Le meurtre a eu lieu en avril, selon les conclusions d'une commission d'enquête chargée des crimes graves. Trois soldats russes sont soupçonnés d'être les auteurs du crime, tandis qu'un autre soldat est accusé d'avoir aidé à le dissimuler. Aucun mobile n'a été fourni par la commission. Russell Bentley, connu sous les surnoms de "Texas" ou "Donbass Cowboy", a rejoint les séparatistes pro-russes en Ukraine en 2014. Il a combattu aux côtés des séparatistes jusqu'en 2017, puis a continué de résider dans l'Est de l'Ukraine.

14:43 Zelensky espère l'appui de Biden pour son "plan de victoire"

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky espère obtenir le soutien du président américain Joe Biden pour sa stratégie pour mettre fin au conflit en Ukraine lors de sa prochaine visite à Washington. "J'espère sincèrement qu'il soutiendra ce plan", a-t-il déclaré vendredi à Kyiv lors d'une conférence de presse conjointe avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Selon Zelensky, le "plan de victoire" nécessite des décisions rapides de la part des partenaires, qui doivent être prises entre octobre et décembre. "Nous croyons que le plan réussira", a-t-il ajouté.

14:28 La Russie devrait reprendre le contrôle de la région de Kursk prochainement

Selon le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, la Russie devrait prochainement reprendre le contrôle de la région frontalière de Kursk, actuellement sous occupation ukrainienne. "Nos soldats font un excellent travail, et ils y parviendront. Le contrôle sera rétabli", a-t-il déclaré. Bien que la situation dans les territoires occupés russes soit actuellement difficile, Peskov prévoit qu'elle tournera bientôt à l'avantage de la Russie. L'armée ne divulguera pas sa stratégie pour y parvenir, et aucun délai précis n'a été fourni.

14:03 La Russie aurait pu être informée de l'offensive ukrainienne sur Kursk

Selon un rapport du Guardian, les autorités et l'armée de la région russe de Kursk pourraient avoir été informées d'une offensive ukrainienne imminente. Le rapport est basé sur des documents prétendument découverts par l'armée ukrainienne lors de son offensive sur Kursk. Les documents, qui portent les marques d'une communication militaire russe authentique, suggèrent que les autorités et l'armée russes ont été averties de certaines avancées ukrainiennes sur le territoire russe dès janvier 2024. Des mesures pour renforcer la défense des frontières ont été rapportées dès mi-mars. Cependant, des plaintes ont été rapportées en juin selon lesquelles les unités avaient en moyenne une force de seulement 60 à 70 %, principalement composée de réservistes peu formés. Les unités ukrainiennes ont lancé une attaque surprise sur la région de Kursk au début août.

13:30 BBC : Plus de 70 000 soldats russes tués en Ukraine identifiés

Un portail d'actualités russe et la BBC ont prétendument identifié plus de 70 000 soldats russes tués en Ukraine. Le service russe de la BBC a déclaré : "Nous avons identifié les noms de 70 112 soldats russes tués en Ukraine, mais le nombre réel est probablement beaucoup plus élevé". Le décompte, établi en collaboration avec le site d'actualités indépendant Mediazona, est basé sur l'analyse de déclarations officielles, d'obituaires, d'annonces de décès en ligne et d'observations de tombes dans les cimetières russes. Il couvre la période allant du début de la guerre en février 2022 au 19 septembre. Mediazona estime que le nombre total de soldats russes tués en Ukraine est probablement d'au moins 120 000. Le gouvernement russe considère le nombre de soldats russes tués dans la guerre comme un secret d'État.

12:50 L'Ukraine interdit l'utilisation de Telegram aux officiels et au military

L'Ukraine a largement interdit l'utilisation du service en ligne Telegram aux fonctionnaires, aux militaires et aux personnel de sécurité. Le Conseil de sécurité et de défense nationale a annoncé sur Facebook que l'installation et l'utilisation de Telegram sur les appareils officiels des fonctionnaires, des militaires, des employés du secteur de la sécurité et des opérateurs d'infrastructure critiques sont interdites, invoquant des "considérations de sécurité nationale".

12:23 La banque Raiffeisen vend sa filiale en Biélorussie

Raiffeisen Bank International (RBI) a convenu de vendre sa filiale biélorusse et de se retirer du marché. RBI a signé un accord pour vendre sa participation de 87,74 % à Soven 1 Holding Limited. La vente devrait avoir un impact significatif sur les résultats de la banque. RBI a déjà réduit ses activités en Russie en raison de la pression de la Banque centrale européenne. Cependant, un tribunal russe a rendu une ordonnance interdisant à RBI de vendre sa filiale russe.

12:01 Rapport : L'UE prévoit un prêt de 35 milliards d'euros pour l'Ukraine

Selon un rapport de la presse, la Commission européenne prévoit un prêt de 35 milliards d'euros pour l'Ukraine. Cela fait partie des plans d'aide des sept principales nations industrielles occidentales (G7), selon le "Financial Times", citant trois sources familières avec la question. Le prêt fait partie de l'intention du G7 de fournir à l'Ukraine 50 milliards de dollars (environ 46 milliards d'euros) grâce à l'utilisation des profits des actifs de l'État russe gelés.

11:33 Russie met en garde : Ne sous-estimez pas les conséquencesLe gouvernement russe met en garde l'Occident contre l'envoi d'armes à plus longue portée aux cibles situées sur le territoire russe. Selon la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova, cela pourrait modifier considérablement la nature du conflit. "Ils jouent avec le feu", a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse. Le conflit pourrait prendre une forme complètement différente, ayant des implications dangereuses pour le monde. Il n'y a actuellement aucune possibilité de négociation avec les États-Unis, ajoute Zakharova. Il n'y aura pas de rencontre entre le ministre des Affaires étrangères Sergei Lavrov et son homologue américain Antony Blinken lors de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, car les deux parties "n'ont rien à discuter". Auparavant, le secrétaire général sortant de l'OTAN, Jens Stoltenberg, avait souligné que le président russe Vladimir Putin avait tracé de nombreuses lignes rouges qu'il n'avait pas franchies. "Il ne l'a pas fait parce qu'il sait que l'OTAN est la plus puissante alliance militaire du monde", a déclaré Stoltenberg.

10:53 UE : Impossible de forcer le rapatriement des hommes ukrainiensLa Commission européenne a déclaré qu'il était impossible de forcer le rapatriement des citoyens ukrainiens de sexe masculin en âge d'être appelés sous les drapeaux des pays de l'UE. Cela est dû à la directive sur la protection temporaire, précise la commissaire européenne aux Affaires intérieures, Ylva Johansson. "Nous aiderons ceux qui souhaitent retourner en Ukraine et nous discuterons avec les autorités et le gouvernement ukrainiens de la meilleure manière de procéder. Nous n'expulserons personne de l'UE", a-t-elle insisté. Auparavant, le ministre des Affaires étrangères polonais Radosław Sikorski avait apparemment appelé les pays d'Europe occidentale à encourager les hommes ukrainiens en âge d'être appelés sous les drapeaux à retourner en Ukraine. Le ministre des Affaires étrangères ukrainien Andrij Sybiha avait allegedly soutenu cette idée.

10:12 Le général Freiding voit des opportunités dans l'évasion des sanctions russesLe coordinateur militaire de l'aide allemande à l'Ukraine, Christian Freiding, déclare concernant la production d'armes russes : "Nous observons que la situation devient de plus en plus difficile pour les Russes pour maintenir leur industrie de défense avec ses approvisionnements en composants complexes, mais ils y parviennent encore. Ils y parviennent en prenant des détours et en s'appuyant sur le soutien de partenaires comme la Chine, la Corée du Nord et l'Iran." Bien que l'impact des sanctions soit visible, il existe des possibilités de "trouver des fissures ou même des options de contournement complètement légales".

09:03 Von der Leyen promet une aide supplémentaire pour l'approvisionnement en énergie de l'UkraineLa présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a promis une aide supplémentaire pour l'approvisionnement en énergie de l'Ukraine pendant l'hiver, alors qu'elle commence sa visite à Kyiv. "Ma huitième visite à Kyiv a lieu à un moment où la saison de chauffage commence et où la Russie continue de cibler l'infrastructure énergétique", a-t-elle écrit sur le service en ligne X. Elle a partagé une photo de son arrivée à la gare ferroviaire de Kyiv. "Nous soutiendrons l'Ukraine dans ses efforts courageux. Je suis ici pour discuter du soutien de l'Europe. Des préparatifs d'hiver à la défense, à l'adhésion à l'UE et aux progrès sur les prêts du G7".

08:20 "Glissement vers l'autoritarisme" - L'UE envisage de restreindre la liberté de circulation des GéorgiensBruxelles étudie la possibilité de restreindre la liberté de circulation des Géorgiens vers l'UE. Un porte-parole de l'UE anonyme a déclaré à Politico que cela était dû au recul démocratique sous la parti rêve géorgien au pouvoir. "Toutes les options sont sur la table" si la Géorgie ne Reverse pas sa tendance vers l'autoritarisme, y compris "la suspension temporaire éventuelle de la libéralisation des visas", a déclaré le porte-parole. Récemment, le parti rêve géorgien a adopté une loi sur les agents étrangers qui copie la législation répressive russe utilisée contre les critiques du régime du Kremlin.

07:42 L'Ukraine condamne la proposition de la Pologne sur le statut du CrimeaLe ministère des Affaires étrangères ukrainien a critiqué une proposition polonaise sur le statut de la Crimée, soulignant que les compromis sont inacceptables. Le ministre des Affaires étrangères polonais Radosław Sikorski avait précédemment suggéré d'organiser un référendum sur le péninsule dans le cadre d'une solution de négociation possible avec la Russie. "Tous les efforts doivent être déployés pour libérer la péninsule, pas pour satisfaire l'appétit du Kremlin au détriment des intérêts de l'Ukraine et du droit international", a expliqué le ministère des Affaires étrangères à Kyiv.

06:29 Von der Leyen doit arriver à Kyiv - Discussions avec ZelenskyyLa présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, doit arriver à Kyiv aujourd'hui. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a annoncé des pourparlers avec elle concernant les préparatifs d'hiver. "Bien sûr, la question de l'énergie est une priorité absolue", a-t-il déclaré. La situation sur le front, les livraisons d'armes et les projets d'armement conjoints seront également discutés, ainsi que le chemin de l'Ukraine vers l'UE et le soutien financier supplémentaire pour le pays attaqué par la Russie.

05:32 L'Ukraine participe pour la première fois à un exercice de l'OTAN sous la direction des Pays-BasL'Ukraine participe pour la première fois à un exercice de l'OTAN dirigé par les Pays-Bas. L'exercice pour tester les systèmes anti-drones est toujours en cours, écrit le service de presse de l'OTAN. "Plus de 60 systèmes anti-drones et technologies telles que les capteurs, les systèmes drone à drone, les brouilleurs et les chasseurs de cyber ont été testés en direct", a annoncé l'alliance. La participation de l'Ukraine fait partie du plan d'action de l'OTAN-Ukraine pour la coopération en matière d'innovation, adopté lors du sommet en juillet.

04:28 Meurtre d'un militant transgenre en Géorgie suite à la controverse sur la loi LGBTQEn Géorgie, suite à l'adoption controversée d'une loi LGBTQ, le militant transgenre de premier plan Kesaria Abramidze a été tragiquement assassiné. Selon le ministère de l'Intérieur de Géorgie, Abramidze, connue pour être un mannequin, une actrice et une influenceuse, a été victime de plusieurs coups de couteau dans son appartement un mercredi. Son partenaire a été arrêté et inculpé de son meurtre, Allegedly committed with excessive violence and hate motivated by her gender. Le meurtre a eu lieu un jour après la mise en œuvre d'une loi "sur les valeurs familiales", critiquée par l'UE et les organisations de défense des droits de l'homme pour limiter les droits LGBTQ, qui interdit également les opérations de réattribution de genre. Cette loi est similaire à la législation russe restreignant les droits LGBTQ.

03:25 Lufthansa étudie la suspension des vols Francfort-Pékin en raison des sanctions contre la RussieLufthansa examine sa desserte quotidienne entre Francfort et Pékin, une décision étant attendue en octobre. Un représentant de Lufthansa a invoqué une situation de marché très défavorable pour les compagnies aériennes européennes par rapport aux compagnies aériennes chinoises et du Golfe persique et du Bosphore, qui bénéficient de coûts d'exploitation réduits, de normes sociales laxistes et d'importants investissements gouvernementaux dans l'aviation, ainsi que de l'accès continu à l'espace aérien russe, qui a été fermé aux compagnies aériennes européennes et américaines depuis l'introduction de sanctions contre la Russie en raison du conflit en Ukraine, les obligeant à faire un détour qui augmente la consommation de carburant.

02:27 Offensive russe sur Sumy cible le réseau électriqueDans une nouvelle vague de raids aériens, les forces russes ont bombardé une maison de retraite pour personnes âgées dans la ville ukrainienne de Sumy et ont dévasté l'infrastructure énergétique de la ville, tuant au moins un civil, selon les autorités ukrainiennes. Un organisme de surveillance de l'ONU a affirmé que ces attaques sur le réseau électrique pourraient avoir enfreint le droit international humanitaire. L'Agence internationale de l'énergie a rapporté que les pénuries d'énergie en Ukraine pourraient atteindre 33 % de la demande maximale pendant les mois critiques de l'hiver.

01:25 Plus de 1,18 million de réfugiés ukrainiens en AllemagneLe nombre de réfugiés résidant en Allemagne a atteint un niveau record. Selon l'Office des étrangers, il y avait environ 3,48 millions de réfugiés en Allemagne à mi-parcours de 2024, une augmentation d'environ 60 000 par rapport à la fin de 2023, et le chiffre le plus élevé depuis les années 1950, selon le "Neues Osnabrücker Zeitung" (NOZ), citant une réponse du gouvernement allemand à une petite demande de la gauche au Bundestag. Parmi les 3,48 millions de réfugiés, environ 1,18 million sont des réfugiés ukrainiens, une augmentation d'environ 45 000 par rapport à la fin de 2023. Ce chiffre comprend toutes les personnes, indépendamment de leur statut de résidence, des demandeurs d'asile aux réfugiés reconnus aux personnes ayant des permis de tolérance.

00:22 Lindner rejette la suspension de la règle d'or pour une aide extensive à l'UkraineLes politiques du SPD et des Verts font souvent référence à un accord au sein de la coalition du trafic lumineux pour suspendre temporairement la règle d'or pour une aide extensive à l'Ukraine comme facteur dans le différend budgétaire. Cependant, le ministre des Finances et chef du FDP Christian Lindner refuse de soutenir de telles propositions : "Je n'ai connaissance d'un tel accord. Je n'aurais pas donné mon accord à une telle résolution", a déclaré Lindner au "Rheinische Post" lors d'un entretien. Le conflit en Ukraine est déplorable, mais ne constitue pas une situation d'urgence telle que définie par la Constitution allemande. "Pour l'Ukraine, nous travaillons diligemment sur un programme de 50 milliards de dollars des nations du G7 en plus de notre aide bilatérale", a déclaré Lindner.

23:23 La Bulgarie propose une interdiction d'importation d'œufs ukrainiens par l'UELa Bulgarie plaidera en faveur d'un arrêt des importations d'œufs d'Ukraine lors d'une réunion du Conseil de l'agriculture et de la pêche de l'UE le 23 septembre à Bruxelles, comme l'a déclaré le ministre bulgare de l'Agriculture Georgi Takhov. Il s'agit d'une poursuite des disputes en cours entre l'Ukraine et les États membres de l'UE de l'Est concernant le commerce agricole. Ces disputes ont abouti à des blocages frontaliers sur la frontière ukrainienne-polonaise, à des interdictions d'importation de maïs et de blé ukrainiens et à des manifestations agricoles en Pologne et en Bulgarie.

22:13 Merz doute de la possibilité d'un processus de paix avec la RussieLe président de la CDU Friedrich Merz a exprimé ses préoccupations concernant la situation en Ukraine, déclarant : "Je ne vois pas de voie viable pour lancer ce processus de paix pour le moment". La Russie ne cessera ses activités que lorsque l'action militaire supplémentaire deviendra inviable ou que Kyiv tombera. À long terme, l'Allemagne devra continuer à soutenir militairement l'Ukraine. "Je crois que nous devons défendre la liberté et la paix contre la Russie, pas avec la Russie, pour un avenir prévisible". C'est une réalisation douloureuse. "Il n'y a pas d'autre option viable pour le moment, du moins tant que Poutine et son régime restent au pouvoir."

