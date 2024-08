- L'Autorité n'a pas encore obtenu de précisions concernant la mise en œuvre du plan d'assistance.

Le ministre fédéral de l'Économie, Robert Habeck, a visité le site de construction de l'usine d'électrolyse d'hydrogène à l'ancienne centrale à charbon de Moorburg et a engagé des subventions fédérales totalisant plus de 250 millions d'euros. "C'est une journée magnifique, pas seulement d'un point de vue météorologique, mais aussi politiquement et en matière d'énergie", a déclaré le politique Vert. Moorburg sert d'exemple exceptionnel de transition énergétique. "Avec la démolition de l'ancienne centrale à charbon et l'établissement d'une économie basée sur l'hydrogène, Moorburg deviendra un hub important pour la décarbonisation du secteur industriel et de l'énergie à Hambourg et en Allemagne."

154 millions d'euros pour le Hub Hydrogène Vert

Les décisions de financement portent sur deux aspects importants. Le premier, d'environ 154 millions d'euros, est destiné à la construction du Hub Hydrogène Vert, une usine d'électrolyse de 100 mégawatts. La construction devrait commencer en 2025, avec la production d'hydrogène vert en 2027. Les sources d'énergie renouvelable telles que l'énergie solaire et éolienne fourniront l'énergie nécessaire. "Grâce à cette décision de financement, nous pouvons maintenant lancer une commande à court terme pour l'usine d'électrolyse de 100 mégawatts et commencer la construction", a commenté la directrice générale de la société partenaire de Luxcara à Hambourg, Alexandra von Bernstorff. La ville de Hambourg est prévue pour couvrir environ 46 millions d'euros de ce financement.

La deuxième partie, d'environ 126 millions d'euros de financement (environ 38 millions d'euros de la ville), concerne le développement en cours du réseau industriel de l'hydrogène de Hambourg. "Cela montre que Hambourg est sérieux", a ajouté le sénateur de l'Environnement Jens Kerstan (Verts). Hambourg vise et ambitionne de devenir l'un des principaux hubs d'hydrogène vert de l'Europe. La sénatrice de l'Économie Melanie Leonhard (SPD) a mis en avant l'ambition de la ville de couvrir toute la chaîne de valeur de l'hydrogène, de la production à l'importation en passant par l'alimentation des industries.

Objectifs futurs : jusqu'à 800 mégawatts de production

Christian Heine, porte-parole de la direction des travaux énergétiques de Hambourg, a révélé les objectifs futurs d'atteindre jusqu'à 800 mégawatts d'électrolyse. "Hambourg dispose d'une richesse de ressources énergétiques renouvelables, en Schleswig-Holstein, en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale et même dans le nord de la Basse-Saxe", a-t-il noté. "Cette énergie verte peut alors être directement traitée plus loin à Moorburg". Michael Dammann, directeur de Gasnetz Hamburg, s'est réjoui en faisant référence à une journée presque symbolique, en déclarant : "Nous transformons Hambourg en une porte d'entrée vers le monde de l'hydrogène".

Lire aussi: