- L'autorité municipale de transport en commun, BVG, modifie les horaires de plusieurs lignes de métro.

Due à des problèmes techniques avec la flotte vieillissante du métro de Berlin gérée par l'Agence des Transports Publiques de Berlin (BVG), les usagers peuvent rencontrer des retards et des annulations sur certaines lignes au quotidien. Cependant, de légères modifications de l'horaire sont prévues pour résoudre ces problèmes prochainement. Après les vacances d'été, de légères ajustements seront apportés aux lignes U2, U9, U4, U1 et U3. Ces changements visent à améliorer la stabilité globale du système, selon l'annonce de la compagnie.

Allongement des intervalles sur les lignes U2 et U9

Pendant les heures de pointe, la ligne U2 fonctionnera avec un intervalle de 4,5 minutes au lieu de 4 minutes, pendant environ un an. Des trains composés d'un maximum de huit voitures sont prévus pour ce changement.

La BVG traite actuellement des problèmes liés à de nombreux essieux usés sur la ligne U9. Par conséquent, à partir du 2 septembre, les trains circuleront avec un intervalle de 5 minutes au lieu de 4 minutes pendant les heures de pointe.

Les intervalles sur les lignes U1 et U3 restent inchangés. Toutefois, entre 6h00 et le petit matin, ainsi qu'à partir de 21h00, la ligne U3 fonctionnera en continu entre Warschauer Straße et Krumme Lanke.

Entre 6h00 et le petit matin, ainsi qu'à partir de 21h00, la ligne U1 fonctionnera uniquement entre les stations Nollendorfplatz et Uhlandstraße à partir du 9 septembre. Il est important de noter que cela n'affectera pas les passagers, excepté le changement de désignation des trains.

Grâce à ces ajustements, la BVG vise à retrouver sa réputation de fiabilité.

Des changements d'horaire sont également prévus pour la ligne U4. Actuellement, les trains circulent toutes les 5 minutes pendant les heures de pointe du matin et de l'après-midi, et toutes les 10 minutes pendant la journée et le soir. À l'avenir, un intervalle continu de 6/6/7 minutes est prévu.

"Avec ces modifications dans les opérations du métro, nous visons à être plus fiables pour nos passagers", a déclaré le PDG de la BVG, Henrik Falk. "En faisant cela, nous maintenons l'offre actuelle et la rendons plus stable jusqu'à l'arrivée des nouveaux véhicules."

La BVG est actuellement confrontée à une flotte de véhicules obsolète. Certains de ces véhicules sont en service depuis environ 60 ans. Des remplacements ont été commandés depuis longtemps, mais des retards dans le processus de

