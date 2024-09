L'autorité météorologique tropicale émet une alerte pour le cyclone dangereux appelé "Helene"

Aux États-Unis, la FEMA exhorte les résidents de la côte sud de la Floride à évacuer alors que l'ouragan "Helene" se rapproche. La directrice de la FEMA, Deanne Criswell, a mis en garde que cette tempête pourrait affecter plusieurs États, de la Floride au Tennessee, et pourrait causer des surges mortelles. L'ouragan est prévu pour toucher terre jeudi soir, heure locale, en tant que tempête de catégorie 3, avec des surges de jusqu'à six mètres affectant la côte ouest de la Floride et la région de la Big Bend.

Surges de tempête potentiellement dangereuses

La menace des surges de tempête est déjà évidente en Floride, avec des prévisions de surges allant jusqu'à six mètres. La entire côte ouest de la Floride et la région de la Big Bend au nord sont particulièrement à risque. "C'est l'eau qui tue les gens", a mis en garde Criswell, en exhortant tout le monde à prendre la tempête au sérieux et à suivre les instructions des autorités locales. Il n'est pas trop tard pour évacuer, selon Criswell.

L'ouragan "Helene" s'est renforcé dans le golfe du Mexique et a été relevé au rang de tempête de catégorie 2. En Cuba, l'ouragan a entraîné des inondations, des pannes de courant et l'isolement de plusieurs villes en raison de graves inondations. Plus de 70 000 personnes sur l'île étaient sans électricité, selon le journal "Granma". La région agricole importante de Pinar del Rio, à l'ouest de l'île, a également été endommagée.

En raison de l'ouragan "Helene", environ un quart de la production de pétrole américaine et 20 % de la production de gaz naturel dans le golfe du Mexique ont été temporairement arrêtés, selon le Bureau de la sécurité et de l'environnement marin (BSEE).

La Floride se souvient de "Ian"

L'arrivée de l'ouragan "Helene" pourrait rappeler de tristes souvenirs à de nombreux résidents de Floride. Il y a deux ans, l'ouragan "Ian" a causé de graves dommages et des pertes de vie dans l'État, avec plus de 100 morts. Le centre de la tempête se trouvait dans une zone densément peuplée dans le sud-ouest et a balayé les villes côtières telles que Naples avec des vents allant jusqu'à 240 kilomètres par heure, inondant les quartiers.

Les cyclones tropicaux se développent sur l'eau chaude. Les scientifiques croient que les températures mondiales en hausse augmentent la probabilité de tempêtes

