L'autorité juridique du gouvernement chargée de lutter contre le terrorisme mène actuellement une enquête.

Le groupe extrémiste islamiste, IS, a admis avoir orchestré l'attaque du vendredi, qui a entraîné trois morts et huit blessés nécessitant des soins médicaux. Le ministre de l'Intérieur de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Herbert Reul (CDU), a déclaré son intention d'enquêter sur cette affirmation de manière approfondie, reconnaissant sa possible authenticité mais admettant qu'elle pourrait également être un mensonge.

Le suspect présumé était activement recherché avant l'attaque. Le suspect a été transféré au tribunal fédéral de justice (BGH) à Karlsruhe dimanche pour être interrogé par le juge d'instruction compétent.

Reul a révélé que le suspect avait résidé dans un centre d'hébergement pour réfugiés, situé près du lieu du crime dans le centre-ville de Solingen. Il était considéré comme le principal suspect, a déclaré Reul, car il y avait des indices qui pointaient vers son implication, ainsi que des preuves découvertes.

Des rapports controversés des médias suggèrent que le suspect avait été marqué pour une expulsion l'année dernière. Sa demande d'asile avait été rejetée, selon les rapports de Bild, Welt et Süddeutsche Zeitung, qui indiquent qu'il devait être expulsé en Bulgarie, où il était entré dans l'UE. Ses tentatives initiales de se cacher des autorités ont échoué, et après l'expiration du délai d'extradition, il a été autorisé à bénéficier d'une protection temporaire, selon les rapports.

Avant l'arrestation du suspect, IS a revendiqué la responsabilité de l'incident de poignardage via son canal de propagande officiel, Amaq, diffusé via le service de messagerie Telegram. Selon leur version, l'attaque ciblait un groupe de chrétiens dans la ville de Solingen, en Allemagne, et a été commise par un "soldat de l'État islamique" pour venger les musulmans maltraités dans le monde.

Une femme de 56 à 67 ans et deux hommes ont été les victimes de l'attaque, entraînant huit autres personnes blessées avec des degrés de gravité variables, dont quatre nécessitaient des soins intensifs. Dimanche, l'état de santé des victimes s'est amélioré, avec quatre personnes en voie de guérison et tous les patients attendus pour se remettre complètement, selon les rapports des médecins traitants.

Des services commémoratifs ont eu lieu à Solingen dimanche pour rendre hommage aux défunts, et un événement commémoratif a été organisé sur la Neumarkt à Solingen samedi soir, en présence du ministre fédéral de l'Intérieur Nancy Faeser (SPD) et du ministre-président de Rhénanie-du-Nord-Westphalie Hendrik Wüst (CDU). Plusieurs événements publics ont été annulés dans la région, tandis qu'une réunion extraordinaire du cabinet était prévue pour Düsseldorf dimanche.

Dans une série d'événements ayant conduit à l'arrestation du suspect, un autre homme a été arrêté dans un centre d'hébergement pour réfugiés à Solingen samedi. Un adolescent de 15 ans a également été arrêté samedi matin, avec des liens potentiels avec le principal suspect, tous deux identifiés comme témoins dans les rapports de police.

L'incident a suscité une vive indignation en Allemagne et a suscité des débats politiques sur l'interdiction des couteaux et les politiques d'immigration. Le chancelier fédéral Olaf Scholz (SPD) a condamné l'incident comme un "événement choquant", tandis que le président, Frank-Walter Steinmeier, a fait écho à ses sentiments. En annonçant une ferme résolution à lutter contre le terrorisme islamique, le ministre de l'Intérieur allemand, Nancy Faeser (SPD), a exprimé son intention de "le faire avec toute la sévérité nécessaire".

Selon les rapports des médias, le principal suspect, identifié comme Issa H., était accusé d'avoir attaqué au hasard mais intentionnellement des festivaliers. Après sa fuite, il a réussi à échapper à la capture pendant environ 24 heures avant d'être découvert caché dans une cour arrière.

