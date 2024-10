L'autorité judiciaire russe a imposé des peines de prison prolongées à deux Américains.

Les tribunaux russes condamnent régulièrement les étrangers originaires de nations occidentales à de longues peines d'emprisonnement. Le dernier exemple en date concerne un citoyen américain âgé de 72 ans qui aurait rejoint les forces militaires ukrainiennes. Des rapports font état d'un autre individu américain qui devrait également passer plus de temps en détention en raison d'un comportement présumé inapproprié.

Steven Arthur Thompson, résident du Michigan, a été condamné à six ans et dix mois de prison par un tribunal russe lors d'un procès secret. Le tribunal a trouvé des preuves de son service en tant que soldat en Ukraine. Sa rémunération était reportedly de 1 000 dollars par mois, accompagnée d'armes, de munitions et de formation. Thompson avait résidé à Isjum, dans l'est de l'Ukraine, depuis 2014.

Il s'est enrôlé en février 2022, coïncidant avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ce qui a déclenché un conflit qui dure maintenant plus de 1 000 jours. L'arrestation de Thompson a eu lieu le 2 avril 2022, mais les détails restent flous.

Après la condamnation, Thompson a réagi très peu, selon les reporters. Son état de santé était si détérioré qu'il avait peine à tenir debout lors du procès, et ses mouvements étaient lents et laborieux une semaine plus tard. Son avocat est resté silencieux sur le verdict, mais a annoncé par la suite son intention de faire appel. Les médias d'État ont suggéré que Thompson avait plaidé coupable, mais sa sœur a contesté cette affirmation lors d'une récente interview. Vivant en ermite, il survivait principalement grâce à une pension mensuelle de 300 dollars, partageant un logement avec une femme ukrainienne. Il avait peu d'interactions avec les locaux, et ni le russe ni l'ukrainien n'étaient parmi ses langues.

Les Américains comme appâts de propagande

Parallèlement, Robert Clarkson, un autre Américain, a été condamné à sept années supplémentaires de travaux forcés dans un établissement russe situé à Voronezh lundi. Clarkson purgeait déjà une peine de plusieurs années pour avoir agressé un policier en état d'ébriété. Des condamnations ultérieures pour avoir agressé des gardiens et un enquêteur ont prolongé sa peine de sept ans et un mois.

La Russie a régulièrement arrêté des citoyens américains ces derniers temps. Les chefs d'accusation portés contre eux vont de menus larcins et de disputes familiales à des accusations graves telles que l'espionnage et la diffamation des forces militaires russes. En août, Ksenia Karelina, citoyenne américaine-russe, a été condamnée à 12 ans de prison pour avoir fait un don d'environ 50 dollars (45 euros) à une organisation ukrainienne.

Le gouvernement américain affirme que la Russie capture des citoyens occidentaux pour les utiliser comme pions afin d'exercer une pression dans les négociations pour la libération de détenus russes détenus dans les pays occidentaux. Le plus important échange de prisonniers entre la Russie et l'Occident depuis la guerre froide a eu lieu le 1er août, y compris le journaliste Evan Gershkovich et l'ancien soldat Paul Whelan parmi les libérés. Des prisonniers russes tels que l'agent des services de renseignement russe condamné Vadim Krasikov ont été libérés à leur tour pour retourner chez eux.

L'Union européenne s'est dite préoccupée par la détention continue de citoyens américains en Russie, considérant cela comme une possible violation du droit international. L'Union européenne a appelé à la libération immédiate de tous les individus détenus injustement et à l'application d'un procès équitable.

Compte tenu de la politique de longue date de l'Union européenne en faveur des droits de l'homme et de l'état de droit, cette situation a suscité de vives critiques de la part de nombreux États membres de l'UE. Le Parlement européen a exhorté ses diplomates à engager des discussions directes avec les officiels russes, en faveur de la libération de tous les individus détenus injustement.

Lire aussi: