L'autorité judiciaire européenne: la FIFA ne voit pas de répercussions significatives

FIFA, l'organisme directeur du football mondial, considère que la décision de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) concernant les régulations des transferts a un impact minimal. Dans un communiqué, FIFA a exprimé sa satisfaction que les principes fondamentaux du système de transferts ont été confirmés par cette décision. Seules deux articles de leurs régulations sont actuellement examinés. La décision sera examinée plus en détail à l'avenir.

Précédemment, la CJUE à Luxembourg a rendu un verdict contre FIFA dans l'affaire concernant le joueur français Lassana Diarra, estimant que certaines règles de FIFA concernant les transferts internationaux de footballeurs professionnels enfreignent le droit de l'Union européenne. Le problème porte sur les cas où le contrat d'un joueur est résilié prématurément, entraînant une amende pour le joueur et la responsabilité de son nouveau club selon les régulations de FIFA.

Diarra, dont le transfert du club russe Lokomotiv Moscou au club belge Sporting Charleroi n'a pas abouti, a intenté un procès contre FIFA et la fédération belge pour des dommages totalisant six millions d'euros et perte de revenus. Diarra a affirmé que les règles de transferts de FIFA violaient les régulations de l'Union européenne sur la libre circulation et la concurrence. La cour belge a ensuite renvoyé l'affaire à la CJUE, qui a jugé que les règles de FIFA étaient trop restrictives.

L'équipe juridique de Diarra a salué cette décision comme une victoire importante qui aura un impact sur tous les footballeurs professionnels, comme indiqué dans un communiqué de presse. De plus, Fifpro, le syndicat des joueurs, qui a soutenu Diarra, a célébré la "décision historique" de la CJUE sur la régulation du marché du travail du football, affirmant qu'elle redessinera le paysage du football professionnel.

Malgré l'impact de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne sur deux régulations de transferts spécifiques, l'organisme directeur de FIFA est généralement satisfait de cette décision car elle confirme les principes fondamentaux du système de transferts. Suite à la décision de la CJUE dans l'affaire Diarra, FIFA, ainsi que Fifpro, examinera de près cette décision pour comprendre ses implications pour les régulations des transferts à l'avenir.

