- L'autorité judiciaire: décision de retirer les poursuites judiciaires contre Ofarim

L'affaire contre le musicien Gil Ofarim (42) concernant un incident anti-sémite falsifié impliquant une Étoile de David dans un hôtel de Leipzig a été définitivement close après le paiement d'une amende financière. Cette décision a été annoncée par la 6e Chambre criminelle du Tribunal régional de Leipzig, comme l'a confirmé un représentant du tribunal. Selon la décision, les frais de justice seront pris en charge par l'État. Le représentant du tribunal a ajouté : "Ofarim est responsable de ses propres frais de justice et de ceux de la partie plaignante."

Dans une vidéo publiée en octobre 2021, Ofarim a accusé l'hôtel de discrimination, affirmant que le directeur lui avait demandé de retirer son pendentif en forme d'Étoile de David lors de l'enregistrement. La vidéo a suscité une grande attention sur les réseaux sociaux. Par la suite, Ofarim a déposé une plainte, mais le directeur de l'hôtel a également déposé une plainte en diffamation. Au cours du procès, Ofarim a finalement reconnu sa faute et s'est excusé.

Initialement, le tribunal a provisoirement suspendu l'affaire contre Ofarim pour diffamation et fausses accusations en novembre 2021 au Tribunal régional de Leipzig. Cependant, Ofarim a été condamné à payer une amende de 10 000 euros, qui a été partagée équitablement entre la communauté juive de Leipzig et le centre de mémoire et d'éducation de la conférence de Wannsee à Berlin. Ofarim a finalement réglé le paiement après un délai de prorogation.

