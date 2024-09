- L'autorité judiciaire américaine a porté plainte contre le chef du Hamas, Sinwar.

Les autorités américaines ont entamé des actions légales contre Jihia al-Sinwar, chef de Hamas, ainsi que contre d'autres membres de haut niveau du groupe palestinien militant, en raison de leur implication dans la tuerie du 7 octobre 2023 en Israël. Le département de la Justice des États-Unis a rendu public mardi les chefs d'accusation déposés plus tôt dans l'année mais gardés confidentiels jusqu'à présent. Simultanément, la pression sur le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'intensifie suite à la mort récente de six otages israéliens. La situation au Moyen-Orient est au centre des discussions du Conseil de sécurité de l'ONU à New York aujourd'hui.

Sinwar et d'autres suspects sont accusés de divers crimes, notamment de terrorisme, de conspiration pour prendre des vies et de contourner les sanctions, selon le ministre de la Justice américain Merrick Garland dans une annonce vidéo de son département. Les États-Unis, dans l'acte d'accusation, accusent Sinwar et les membres seniors de Hamas de financer et de mettre en œuvre une campagne décennale pour tuer des citoyens américains et compromettre la sécurité du pays. Garland a déclaré que Hamas a tué ou blessé des civils nombreux, dont plusieurs citoyens américains, par ses attaques depuis la fin des années 1990. Il a également laissé entendre que ce ne serait pas le dernier mouvement contre Hamas.

Les actions odieuses de Hamas sont inacceptables

Matthew Olsen, responsable de la division de la sécurité nationale au département de la Justice, a commenté : "Les actions de Hamas le 7 octobre en Israël sont inacceptables, et nous ne cesserons pas de faire pression sur Hamas pour qu'il rende des comptes pour sa campagne de terreur, de mort et de destruction." La tuerie de Hamas, qui a entraîné la mort de plus de 40 citoyens américains, est la dernière d'une série d'actes brutaux de Hamas, selon le communiqué du département.

Suite à l'assassinat de Ismail Haniyeh, chef externe de Hamas, à Téhéran en fin juillet, Sinwar a été nommé nouveau commandant du groupe. Son emplacement actuel reste inconnu, car on pense qu'il se cache dans le système de tunnels étendu de Hamas sous la bande de Gaza.

Sinwar est considéré comme le cerveau de l'attaque terroriste du 7 octobre, qui a entraîné la mort de près de 1 200 personnes et la blessure d'environ 250 autres. Cette tuerie sans précédent a déclenché des attaques intenses d'Israël dans toute la bande côtière. Selon les statistiques palestiniennes, plus de 40 000 personnes ont perdu la vie et plus de 92 400 ont été blessées depuis. Cependant, l'autorité de la santé de Hamas ne fait pas de distinction entre les combattants et les civils dans ses chiffres de victimes indépendamment vérifiés.

Manifestations pour un accord d'otages

Des milliers d'Israéliens ont manifesté dans tout le pays mardi soir pour demander un cessez-le-feu à Gaza et la libération des 101 otages restants. Les proches des otages ont blâmé le Premier ministre Netanyahu pour avoir constamment saboté les accords de paix négociés, selon les rapports des médias israéliens. Les manifestants portaient des pancartes réclamant que le gouvernement rende des comptes pour le sang versé des otages.

Le politicien d'opposition Benny Gantz a critiqué Netanyahu lors d'une conférence de presse, l'accusant de bloquer constamment les pourparlers de paix pour libérer les otages. Gantz a déclaré que Netanyahu priorise sa propre survie politique par rapport à la libération des otages. "Nous devons récupérer les otages - même à un coût enormous", a-t-il déclaré, accusant Netanyahu de tromper le public sur sa prétendue disposition à secourir les otages.

Les États-Unis espèrent un accord pour libérer les otages

Malgré les critiques de Netanyahu, le gouvernement américain espère toujours conclure un accord pour libérer les otages détenus par Hamas. Un accord est possible, a déclaré John Kirby, directeur des communications du Conseil de sécurité nationale. Le président américain Joe Biden est lui-même activement impliqué dans les négociations.

Quant aux critiques de Biden selon lesquelles Netanyahu manque d'engagement dans un accord, Kirby a déclaré : "Conclure un accord nécessite des compromis et un leadership fort de toutes les parties. Je laisse cela là."

Les négociations directes entre Israël et Hamas, facilitées par les États-Unis, le Qatar et l'Égypte, se déroulent depuis des mois pour obtenir un cessez-le-feu et la libération des otages. Cependant, ces négociations semblent être au point mort.

Le Conseil de sécurité de l'ONU tient une réunion d'urgence après les meurtres d'otages

La situation au Moyen-Orient et les récents meurtres d'otages sont au centre des discussions du Conseil de sécurité de l'ONU à New York mercredi. L'ambassadeur israélien Danny Danon a demandé la consultation du plus puissant organe de l'ONU. Le Conseil de sécurité est appelé à exiger la "libération immédiate et inconditionnelle" de tous les otages, selon la lettre de Danon au X. L'Algérie, membre du Conseil, a également appelé une réunion concernant la situation à Gaza et en Cisjordanie.

Le conflit entre Hamas et la communauté internationale s'intensifie suite à l'acte d'accusation américain contre Sinwar et d'autres membres de Hamas pour leur implication dans la tuerie du 7 octobre, entraînant de nombreux morts américains. La communauté internationale condamne les actions de Hamas comme inacceptables et appelle à les rendre responsables de leur campagne de terreur, de mort et de destruction.

Lire aussi: