L'Autorité est invitée à présenter une proposition de directive réglementaire sur la protection des travailleurs contre les dangers résultant de l'exposition aux rayons ionisants.

18:13 Projection pour la Saxe : la CDU dépasse à peine l'AfD, le BSW à 12%, les Verts s'accrochentSelon les premières projections pour l'élection régionale de Saxe, la CDU est en tête avec 31,5 % des voix, devançant à peine l'AfD avec 30 %. Le BSW suit de près avec 12 %, assurant une place notable. Le SPD devrait maintenir sa présence au parlement régional avec 8,5 %, tandis que les Verts peinent à franchir le seuil, actuellement à 5,5 %. Le parti de gauche et le FDP ne parviennent pas à entrer dans le nouveau parlement.

18:10 Projection pour la Thuringe : l'AfD devance la CDU, le BSW obtient 16 %Les premières projections pour l'élection régionale de Thuringe indiquent que l'AfD est en tête avec 30,5 % des voix, suivie de près par la CDU avec 24,5 %. Le parti de gauche détient 12,5 % des voix, garantissant sa représentation au parlement régional. Le BSW est également appelé à entrer au parlement régional, recueillant 16 % des voix. Les Verts et le FDP ne parviennent pas à obtenir plus de 5 % des voix.

18:01 L'AfD domine la Thuringe, le BSW dépasse les 10 % en Saxe« Comme prévu », l'AfD émerge comme la force la plus puissante en Thuringe selon les premières projections. Le SPD parvient à franchir le seuil des 5 %, tandis que les Verts et le FDP ne parviennent pas à le faire. En Saxe, le BSW obtient un résultat significatif à deux chiffres. La CDU conserve une légère avance sur l'AfD. Selon les projections, le parti de gauche et le FDP ne devraient pas obtenir de représentation au parlement régional, tandis que les Verts devraient rester.

17:18 Risque potentiel pour Höcke au parlement régional de ThuringieÀ l'élection régionale de Thuringe, le chef de faction de l'AfD, Björn Höcke, fait face à un avenir incertain au parlement régional. Ses collègues de parti dans les circonscriptions ont de meilleures chances de décrocher un mandat direct, ce qui pourrait compromettre la position de Höcke. En fait, son principal concurrent, Christian Tischner de la CDU, menace de le devancer dans leur circonscription partagée de Greiz II. Si Tischner remporte la victoire et que l'AfD dépasse ses votes directs attribués, ni Höcke ni tout autre candidat ne pourrait entrer par la liste d'État, même s'ils sont classés premiers. Dans un tel scénario, l'AfD pourrait essayer de convaincre un candidat direct réussi de renoncer à son siège, permettant à Höcke de conserver son mandat.

16:48 La fête électorale de l'AfD de Thuringe évite la couverture médiatiqueIl est peu probable que la fête électorale de l'AfD de Thuringe reçoive une couverture médiatique. Classée comme extrémiste de droite par l'office de protection de la Constitution, le parti a tenté d'exclure plusieurs médias de l'événement. Cependant, un tribunal est intervenu, obligeant le parti à exclure la presse dans son ensemble en raison de prétendues difficultés organisationnelles, car ils ne pouvaient pas accueillir tous les représentants des médias qui cherchaient une accréditation en raison de contraintes d'espace.

16:29 La participation par vote par courrier explose en SaxePour l'élection très attendue de Saxe, dirigée par le ministre-président de la CDU Michael Kretschmer, près d'un quart (24,6 %) des électeurs ont déjà voté par courrier. Le supervisor de l'élection régionale prévoit une participation plus élevée que celle de 2019, soit environ 35,4 % en début d'après-midi. Cependant, il s'attend à un nombre significativement plus élevé de votes par courrier qu'en 2019.

15:52 Höcke et Ramelow votent en styleLe 1er septembre, le chef de l'AfD et candidat principal de Thuringe, Björn Höcke, a voté à midi, arrivant à son bureau de vote dans un véhicule tout-terrain Lada Niva fabriqué en Russie. Höcke a voté à Bornhagen, Eichsfeld. Entre-temps, le ministre-président Bodo Ramelow a voté dans la capitale de l'État d'Erfurt, accompagné de son épouse Germana Alberti vom Hofe. Ramelow, un chef de gouvernement de 68 ans, exerce cette fonction depuis 2014, à la tête d'une coalition minoritaire.

15:40 Plus forte participation que lors de l'élection précédente en ThuringeÀ 14 h, 44,4 % des électeurs avaient déjà voté en Thuringe. Cela représente une augmentation de plus de 2 points de pourcentage par rapport à l'élection précédente il y a cinq ans, laissant présager une forte participation attendue. Il est important de noter que les électeurs par courrier ne sont pas encore comptabilisés, selon le supervisor de l'élection régionale. En Saxe, la participation a également augmenté par rapport à 2019, à 35,4 %, avec la prévision d'un nombre beaucoup plus élevé de votes par courrier qu'auparavant. Les bureaux de vote dans les deux États resteront ouverts jusqu'à 18 h.

15:13 Kretschmer espère que les partis "feu tricolore" conserveront leur représentation au parlement régional

14:40 Les principaux enjeux pour les électeurs de Saxe et de ThuringeUn sondage important révèle qu'environ un tiers des résidents de Saxe et de Thuringe prévoient voter pour l'AfD lors des élections du 1er septembre. Le sondage met en lumière les raisons principales de cette prédominance, mettant en évidence de nombreux problèmes et préoccupations pressants. La migration n'est qu'un des nombreux enjeux.

14:18 Höcke quitte rapidement le bureau de voteLe candidat AfD en tête pour les élections régionales de Thuringe, Björn Höcke, a voté à midi. Il n'est pas resté longtemps au bureau de vote de Bornhagen et a décliné de parler aux journalistes présents. Alors qu'il avait l'habitude de perdre face à la CDU dans son district natal d'Eichsfeld, Höcke a changé de circonscription pour Greiz. Cependant, il pourrait encore être battu par la CDU dans cette nouvelle région.

13:45 La participation électorale en Thuringe similaire à celle de 2019 à midiLa participation électorale en Thuringe est stable, comparable aux chiffres des élections précédentes. À midi, environ 32 % des électeurs inscrits avaient voté, selon le supervisor des élections. Il est important de noter que les votes par courrier ne sont pas inclus dans ces données. En 2019, le taux de participation était de 31,2 % à cette heure. Intéressamment, il semble y avoir plus d'intérêt pour les élections régionales que pour les élections européennes et locales tenues plus tôt dans l'année, avec un taux de participation de seulement 24,3 % à la même heure.

13:00 Forte participation attendue en SaxeUne forte participation est prévue pour l'élection régionale en Saxe. À midi, 25,8 % des électeurs inscrits avaient voté, selon l'Office de statistique de Kamenz. During the 2019 state election, the turnout was 26.2% at the same hour. At present, the preliminary figures exclude postal votes. It's projected that 24.6% of eligible voters will vote by mail, a significant increase from the 16.9% in 2019. The state election process is reportedly proceeding smoothly without any disruptions.

12:36 Von Lucke : l'absence du SPD au parlement pourrait causer un séismeLes résultats des élections régionales en Saxe et en Thuringe sont encore en suspens. Le politologue Albrecht von Lucke déclare qu'en cas d'absence du SPD au parlement régional, cela équivaudrait à un "presque séisme". During an interview with ntv, he analyzed the situation and its potential consequences.

12:02 La police enquête sur des menaces à un bureau de vote en ThuringeLes autorités de Thuringe enquêtent sur une menace à un bureau de vote à Gera. Un homme portant un T-shirt AfD a tenté de voter le matin, mais a été prié par le responsable du bureau de vote de retirer son T-shirt en raison des restrictions publicitaires à l'intérieur du bureau de vote. Bien qu'il ait obéi, il s'est énervé en sortant et a menacé de revenir. La police a pris sa déposition et l'a mis en garde. De plus, la police d'Erfurt examine des graffitis politiques ("Höcke est un nazi") près des bureaux de vote, classant ces incidents comme des dommages criminels.

11:30 Correctiv met en garde contre les informations erronées concernant la falsification des votesLe réseau de recherche Correctiv a émis un avertissement concernant une fausse nouvelle récurrente. Cette rumeur suggère que signer le bulletin de vote empêche la falsification des votes. Cependant, selon le Bureau fédéral des élections, signer le bulletin de vote met en danger le secret du vote, rendant le bulletin entier invalide.

11:00 Voigt espère une majorité stable en ThuringeLe candidat principal de la CDU en Thuringe, Mario Voigt, a voté et a exprimé l'espoir que "beaucoup de citoyens de Thuringe voteront et détermineront l'avenir de leur pays". Il souhaite également une "majorité stable" pour aider à faire avancer le pays à nouveau.

10:25 Les incidents d'extrême droite à Sonneberg ont considérablement augmentéSonneberg est devenu le premier district d'Allemagne à avoir un politique AfD comme administrateur du district. Depuis, les activistes rapportent avoir reçu de nombreuses menaces et ont dû cesser leur travail. Le nombre d'incidents d'extrême droite dans le district a également augmenté de cinq fois en un an. Les experts attribuent cette augmentation à l'administrateur du district AfD.

10:00 Kretschmer considère l'élection régionale en Saxe comme "probablement la plus importante en 34 ans"Le ministre-président de Saxe, Michael Kretschmer, considère l'élection régionale dans sa région comme "probablement la plus importante en 34 ans". Après avoir voté à Dresde, il a exprimé sa gratitude envers ceux qui ont voté différemment par le passé mais ont maintenant choisi de soutenir l'Union saxonne. Kretschmer croit que la compréhension permettra une formation de gouvernement qui bénéficiera à la région. Il est vrai que son parti CDU est actuellement en concurrence serrée avec l'AfD dans les sondages.

09:59 "Choix électoral historiquement inepte" - Historien critique la date des électionsL'historien Peter Oliver Loew critique la date des élections régionales en Saxe et en Thuringe, qui coïncident avec le 85ème anniversaire de l'invasion de la Pologne en 1939, les qualifiant de "choix électoral historiquement inepte". En tant que directeur de l'Institut allemand des affaires polonaises, Loew a déclaré à l'éditorial network Germany (RND) : "Quiconque a eu l'idée de fixer les élections au 1er septembre manque clairement de sens de l'histoire". En référence au parti classé d'extrême droite Alternative für Deutschland (AfD) dans les deux États, Loew a mis en garde : "Cela pourrait conduire à des associations plutôt embarrassantes si un parti aux liens flous avec l'époque nazie gagnait peut-être à Dresde et à Erfurt".

09:30 "Élection cruciale" : toutes les statistiques pour l'élection régionale de SaxePlus de 3,3 millions d'électeurs inscrits en Saxe ont aujourd'hui la possibilité de déterminer l'avenir politique du Parlement régional de Dresde. Avec la CDU qui pourrait perdre sa position de force dominante dans l'État depuis 1990, cette élection est cruciale. Le Premier ministre de Saxe, Michael Kretschmer, la décrit comme une "élection cruciale". "Tout est en jeu".

09:05 Kretschmer accuse la coalition du feu tricolore de "manœuvres de dernière minute juste avant les élections"Aujourd'hui a lieu l'élection en Saxe, posant la question suivante : Michael Kretschmer pourra-t-il poursuivre la série de victoires de la CDU dans le Land ? Dans une interview avec ntv, il aborde sa position sur le débat sur les réfugiés, la coalition du feu tricolore et la guerre en Ukraine.

08:46 Tous les chiffres pour l'élection en ThuringeLe jour de l'élection est arrivé : au cœur de l'Allemagne, le contrôle politique des environ 2,1 millions d'habitants du Land sera déterminé pour les cinq prochaines années. Le parti AfD, dirigé par le candidat principal Björn Höcke, pourrait-il devenir la force dominante en Thuringe ?

08:24 Comment l'AfD pourrait miner la démocratieLes sondages suggèrent que l'AfD devrait renforcer considérablement son influence lors des élections à venir en Saxe et en Thuringe. Selon les chercheurs, cela est préoccupant pour les institutions démocratiques, car l'État de droit pourrait être moins robuste qu'on ne le croit.

08:00 Les bureaux de vote sont ouverts en Thuringe et en SaxeDes nouveaux parlements régionaux sont élus aujourd'hui en Thuringe et en Saxe. Les sondages indiquent que l'AfD devrait remporter la victoire en Thuringe. En Saxe, le CDU du Premier ministre Michael Kretschmer et l'AfD sont dans une course serrée. Les premières estimations sont prévues vers 18h, à la fermeture des bureaux de vote. Ces élections dans les deux États fédéraux de l'est de l'Allemagne font office de baromètre pour la coalition du feu tricolore à Berlin.

Pour la coalition actuelle au pouvoir en Thuringe de la part du ministre-président Bodo Ramelow (La Gauche), il n'y a pas de majorité selon les sondages. Une option de coalition post-électorale existe, incluant le CDU, l'Alliance de Sahra Wagenknecht (BSW) et le SPD. En Saxe, il reste incertain si la coalition actuelle du CDU, du SPD et des Verts pourra maintenir sa majorité. Kretschmer refuse deexclude une alliance avec la BSW. Le parti La Gauche pourrait être évincé du parlement en Saxe. Un sort similaire pourrait toucher les Verts et le FDP en Thuringe.

Malgré les projections actuelles, le CDU pourrait avoir du mal à maintenir son avance sur l'AfD lors des élections futures en Thuringe, comme le montrent les récents sondages. Les récents

Lire aussi: