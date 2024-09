- L'autorité de vérification détecte des violations dans le projet de budget rouge-vert

L'Office de l'audit de Hambourg a épinglé le Sénat rouge-bleu-vert pour avoir ignoré les éléments essentiels du budget avec ses vastes réductions de dépenses proposées pour le budget double 2025/2026. Les réductions totales proposées de 2,5 % sont considérées comme excessives, surtout compte tenu de l'état généralement favorable du budget, a noté Philipp Häfner, Vice-président de l'Office de l'audit.

Les objectifs de économies globales proposées, qui appellent les autorités à économiser un certain pourcentage tout au long de l'année, sont un sujet de controverse dans le projet du Sénat. Ce projet, qui représente un niveau de dépenses historique d'environ 44 milliards d'euros pour les deux années à venir, équivaut à environ 500 millions d'euros d'économies annuelles.

Selon les auditeurs, le maximum légal pour les réductions est de 2 %, sauf dans des circonstances exceptionnelles comme la pandémie de corona, où des exceptions sont acceptables. Le Sénat est en désaccord, car il a exprimé son intention de revenir à 2 % il y a deux ans, a déclaré Häfner, concluant que "l'objectif n'est pas atteint".

L'Office de l'audit perçoit des dangers dans les dépenses prévues pour les services sociaux, les coûts de location et le personnel. Le Sénat doit s'assurer que les tâches administratives de base peuvent continuer à être accomplies, comme il l'a déclaré.

"Seulement lorsque ces tâches nécessaires et les fondements administratifs sont assurés, les objectifs politiques souhaitables peuvent être poursuivis", a suggéré le président sortant de l'Office de l'audit, Stefan Schulz.

"Cela n'a pas de sens"

L'approche du Sénat pour réduire les coûts dans le secteur des services juridiques au sein du secteur social ne tient pas compte des augmentations de coûts prévisibles par service, selon Häfner. "Cela n'a pas de sens. Nous craignons qu'il n'y ait pas assez de budget alloué."

En ce qui concerne la situation locataire-propriétaire, où le Sénat vend des bâtiments à la Sprinkenhof, propriété de la ville, avant de les relouer, les augmentations de loyer n'interviendront que plus tard en raison des coûts d'entretien et de rénovation. "Il y a un risque d'iceberg dont nous ne sommes pas conscients", a mis en garde Häfner, recommandant la création d'un aperçu des augmentations de coûts et son inclusion dans le rapport financier.

Coûts élevés dus aux participations municipales

L'Office de l'audit voit également des problèmes dans le plan du Sénat de prélever 25 millions d'euros dans la réserve de profits du Landesbetrieb Immobilien und Grundvermögen (LIG) et de les affecter au budget. Bien que cela soit généralement acceptable, a souligné Häfner, les lourdes pertes du LIG nécessitent des injections de capital frais.

De plus, l'Office de l'audit met en évidence les coûts élevés de l'HVV, qui sont également susceptibles d'affecter les budgets futurs. Une perte annuelle d'environ 400 millions d'euros est prévue, principalement en raison du billet allemand.

Objectifs du Sénat

Avec sa proposition de budget exhaustive, le Sénat est actuellement en train d'étendre ses politiques budgétaires par rapport à la situation budgétaire considérée comme acceptable par Häfner. Cependant, cela pourrait changer rapidement. "Le Sénat et le Parlement doivent être prêts à changer de vitesse", a-t-il mis en garde.

Le Sénat présentera son projet de budget au parlement de la ville cette semaine, avec des plans d'investissements records d'environ six milliards d'euros au cours des deux prochaines années, portant sur des domaines tels que l'éducation et la recherche, la sécurité intérieure, la construction de logements, la mobilité et la protection du climat. Le budget est prévu pour être adopté d'ici la fin de l'année.

La critique de l'Office de l'audit a trouvé un soutien parmi l'opposition au parlement de la ville, en particulier en ce qui concerne le sous-dépens

