L'Autorité de La Haye réévalue les enquêtes concernant le gouvernement de Loukachenko

19:08 La Russie renforce son budget militaire

La Russie prévoit d'augmenter considérablement son financement des efforts de guerre en augmentant massivement ses dépenses militaires. Selon le plan budgétaire pour 2025 publié sur le site du parlement russe, les dépenses militaires devraient augmenter d'environ 30 % pour atteindre près de 130 milliards d'euros. Des fonds supplémentaires sont alloués à la sécurité intérieure et aux items budgétaires confidentiels liés à la guerre en Ukraine. Ensemble, la défense et la sécurité intérieure représentent approximativement 40 % du budget total. Le projet de loi doit encore être approuvé par le parlement et signé par le président Poutine. En 2024, les dépenses militaires avaient déjà augmenté de 70 % par rapport à l'année précédente. À titre de comparaison, l'Ukraine prévoit de consacrer environ 60 % de son budget à la défense et à la sécurité l'année prochaine, avec un budget de la défense d'environ 48 milliards d'euros, soit environ un tiers de celui de la Russie.

18:23 Forces américaines et canadiennes interceptent des avions russes près de l'Alaska

Le Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (Norad) des États-Unis et du Canada signale avoir intercepté des avions militaires russes dans la zone d'identification de la défense aérienne (ZIDA) de l'Alaska lundi dernier. La ZIDA est une zone de contrôle du trafic aérien où les avions doivent s'identifier, mais ce n'est pas le même que l'espace aérien d'un État. Des avions de Norad ont intercepté les avions russes, selon le général américain Gregory Guillot sur X. Il a également décrit le comportement de l'un des avions russes comme peu professionnel, représentant une menace pour tous les acteurs impliqués. En fin de juillet, Norad avait déjà signalé avoir intercepté des avions russes et chinois dans la ZIDA de l'Alaska, les avions restant dans l'espace international.

17:43 Le programme "Emploi Turbo" pour les réfugiés fait état de premiers succès

Le programme baptisé "Emploi Turbo" vise à aider les réfugiés ayant une perspective de rester en Allemagne à trouver un emploi plus rapidement. Le chancelier Scholz le considère comme un succès. Selon lui, 266 000 femmes et hommes ukrainiens étaient employés en Allemagne en juillet, soit une augmentation de 71 000 par rapport à l'année précédente. De plus, 704 000 personnes originaires des principaux pays d'origine des demandeurs d'asile étaient employées, soit également une augmentation de 71 000. Scholz attribue cette augmentation en partie au programme "Emploi Turbo". Le ministre du Travail Heil indique qu'environ 113 000 des 266 000 Ukrainiens sont employés dans des emplois sociaux assurés. Le programme, lancé il y a environ un an par le gouvernement fédéral, se concentre sur un soutien renforcé des centres pour l'emploi.

17:06 Poutine se concentre sur la "nouvelle Russie"

Dans un message vidéo, Poutine expose les principales tâches pour les autorités dans les territoires occupés par la Russie en Ukraine : "La tâche la plus importante pour nous tous est de créer des conditions favorables au développement de ces régions pour assurer la sécurité des personnes. C'est la tâche numéro un. Cependant, nous ne remettrons pas à plus tard la résolution des problèmes économiques et sociaux. Nous ferons cela maintenant", a déclaré Poutine aux médias d'État Tass. Il y a deux ans, Moscou avait annoncé l'annexion de quatre régions en Ukraine. Poutine fait référence à ces régions comme la "nouvelle Russie", bien que Moscou ne contrôle que des parties de celles-ci.

16:37 Kara-Mursa : la Russie a plus de prisonniers politiques qu'à l'époque soviétique

Le militant de l'opposition Vladimir Kara-Mursa affirme qu'il y a plus de prisonniers politiques en Russie de Poutine aujourd'hui qu'à la fin de l'ère soviétique. "Il y a plus de 1 300 prisonniers politiques connus en Russie de Poutine, beaucoup plus qu'à la fin de l'ensemble de l'Union soviétique", a déclaré Kara-Mursa au Conseil de l'Europe à Strasbourg. Il a dénoncé cela comme étant un "mensonge de la propagande de Poutine selon lequel tous les Russes soutiennent son régime et sa guerre", et a appelé à des mesures pour libérer les dissidents emprisonnés. Les autorités russes ont arrêté le critique du Kremlin en avril 2022 après qu'il a accusé la Russie de crimes de guerre contre l'Ukraine. En avril 2023, il a été condamné à 25 ans de prison. Il a été libéré début août dans le cadre d'un échange de prisonniers.

16:15 La Russie intensifie les attaques nocturnes

Avec les attaques de drones de la nuit précédente, il s'agit maintenant de 33 nuits consécutives où la Russie a attaqué l'Ukraine avec des drones et des missiles - le plus long jamais enregistré. Selon l'armée de l'air ukrainienne, des explosions et des coups de feu ont été entendus toute la nuit à Kyiv. La défense aérienne a combattu contre l'attaque de drones pendant environ cinq heures. Aucun blessé n'a été signalé.

15:15 Baerbock met en garde contre la désinformation russe, cible les jeunes vulnérables

La ministre fédérale des Affaires étrangères Annalena Baerbock lance un avertissement solennel contre la désinformation et les tentatives d'ingérence électorale, principalement originaires de Russie. Elle souligne l'impact significatif des campagnes de désinformation lors du Congrès de l'avenir du parti des Verts à Berlin. Une stratégie délibérée est en jeu, ciblant principalement les jeunes générations. Les femmes sont particulièrement touchées, devenant des victimes fréquentes de la haine et de la désinformation. Baerbock souligne également que certains algorithmes des médias sociauxintentional

14:24 : Un juge russe condamne un homme à la prison à vie pour agression contre une figure nationalisteUn tribunal russe a condamné l'accusé à la prison à vie dans le cadre du procès concernant l'agression contre l'écrivain nationaliste russe Sachar Prilepin. Originaire de la région de Donbass, à l'est de l'Ukraine, l'homme aurait auparavant combattu aux côtés des séparatistes soutenus par la Russie. Prilepin est un fervent partisan de l'intervention militaire de la Russie en Ukraine et a été blessé dans l'attaque à la bombe survenue en mai 2023 dans la région de Nijni Novgorod, ce qui a entraîné la mort de son chauffeur.

13:51 : La Russie prévoit de mobiliser 133 000 soldats cet automneÀ partir de demain et jusqu'à la fin de l'année, la Russie prévoit de recruter 133 000 personnes pour le service militaire, selon des sources médiatiques ukrainiennes. Le président Poutine a approuvé une campagne de conscription automnale par un décret correspondant. Les hommes âgés de 18 à 30 ans qui ne sont pas réservistes sont ciblés. En retour, les soldats qui auront rempli leurs obligations militaires seront libérés de leur service.

13:14 : L'Ukraine confirme des pertes humaines suite aux attaques aériennes russesDes attaques de drones russes ont entraîné un décès et plusieurs blessures, selon les rapports ukrainiens. Dans la ville de Kupjansk, dans la région de Kharkiv, un homme a perdu la vie, et trois personnes âgées de 53 à 72 ans ont été blessées à Kherson, selon l'agence de presse ukrainienne étatique, citant les autorités locales.

12:36 : La Russie affirme avoir pris le contrôle d'un autre village dans la région de DonetskLes forces militaires russes ont pris le contrôle d'un autre lieu dans l'est de l'Ukraine, selon le ministère de la Défense à Moscou. Les unités russes opèrent dans le village de Nelepowka, dans la région de Donetsk, en utilisant son nom russe. Dans ce secteur, l'Ukraine avait récemment signalé des gains territoriaux. Les troupes russes progressent régulièrement contre les forces ukrainiennes, qui sont en infériorité numérique et mal équipées, depuis plusieurs mois maintenant. Nelepowka se trouve à environ cinq kilomètres au sud de Torezk, une ville sous contrôle ukrainien mais qui est sous le feu russe depuis des semaines. Les soldats russes avancent également graduellement vers Pokrovsk, une ville stratégiquement importante pour l'armée ukrainienne.

11:55 : Les partisans déclarent une explosion sur la ligne d'approvisionnement russeLe mouvement de résistance militaire Atesh a fait exploser la voie ferrée utilisée pour approvisionner les troupes russes en équipements et en munitions dans la région de Kursk. L'agence de presse étatique ukrainienne Ukrinform fait référence à un message Telegram du groupe partisan, qui comprend des Ukrainiens, des Tatars de Crimée et des activistes russes anti-guerre. Atesh a été créé sur la péninsule de Crimée il y a deux ans.

11:26 : Munz : les Russes sceptiques de la campagne anti-corruptionConformément au projet de budget de l'État russe actuel, 40 % du financement sera alloué au secteur de la défense pour l'année prochaine. Parallèlement, une campagne anti-corruption est en cours au sein du ministère compétent en raison du décès du chef de coup d'État Yevgeni Prigoshin. Cependant, selon le journaliste de ntv Rainer Munz, basé à Moscou, la population russe reste sceptique quant à cette campagne.

11:01 : Un citoyen américain risque la prison pour avoir soutenu l'UkraineLe citoyen américain Stephen Hubbard est inculpé pour activités de mercenaire dans un tribunal russe. Il a admis avoir reçu une rémunération pour combattre l'Ukraine contre la Russie, selon le journal britannique "The Guardian", citant l'agence de presse russe étatique RIA. S'il est reconnu coupable, Hubbard, âgé de 72 ans, encourt une peine de prison de 7 à 15 ans.

10:20 : Kyiv souffre de dommages suite aux attaques de drones, pas de pertes humainesUne attaque de drones massive sur Kyiv pendant la nuit a entraîné l'incendie d'un immeuble résidentiel et des dommages, selon les autorités locales, selon le portail Ukrainska Pravda. Il n'y a eu aucun décès signalé. Les débris de drones abattus ontallumé des incendies dans cinq districts différents de la région, selon le rapport. Les forces ukrainiennes ont réussi à abattre tous les drones.

08:46 : L'Ukraine remplace le commandant de Wuhledar en raison d'une promotion et d'un transfert d'expérienceLe colonel Ivan Winnik, commandant de la 72e Brigade mécanisée indépendante en Ukraine, qui a protégé la ville contestée de Wuhledar pendant plus de deux ans, a été relevé de ses fonctions. Selon le Kyiv Independent, cette décision a été prise par le Commandement des Opérations du Nord, et la raison invoquée est une promotion et le transfert d'expérience. Il n'est pas encore clair qui lui succédera. Pendant le commandement de Winnik, la brigade a réussi à défendre la ville pendant plus de deux ans. Les experts militaires en Ukraine s'inquiètent que les unités russes puissent bientôt s'emparer de la petite ville dans le secteur sud du Donbass.

08:04 : Incendie dans une infrastructure critique dans la région de MykolaivUn établissement d'infrastructure critique dans le district de Bashtanka de la région de Mykolaiv a été touché par un incendie suite à une attaque de drone russe, selon le portail Ukrainska Pravda. Selon le chef de l'administration militaire régionale, l'établissement précis attaqué n'a pas encore été identifié.

07:24 : Kyiv repousse une attaque nocturne des RussesL'attaque russe sur Kyiv a duré plus de cinq heures la nuit dernière, mais tous les drones ont été interceptés, selon Ukrinform, une agence de presse étatique, citant l'administration militaire régionale. Cette opération a été menée en plusieurs vagues depuis différentes directions.

06:44 Russie : une nouvelle politique de libération de prisonniers inhabituelleLa Russie met en place une nouvelle loi permettant aux autorités d'exempter des individus de responsabilité criminelle s'ils signent un contrat militaire avec le ministère de la Défense. Des prisonniers des régions telles que Bryansk, Nijni Novgorod, Novossibirsk, la République de Komi, la région de l'Altaï et la Crimée illégalement annexée ont été invités à profiter de cette opportunité, selon les médias d'opposition russes et l'Institut américain pour l'étude de la guerre (ISW).

06:13 Zelensky met en avant l'agression quotidienne de la RussieL'Ukraine continue de subir des attaques incessantes de la Russie, avec environ 100 bombes guidées utilisées quotidiennement, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans une adresse vidéo. Récemment, des attaques aériennes ont blessé 14 personnes dans la ville industrielle de Zaporijjia, et des bombes guidées ont été lancées sur Kharkiv, Donetsk et Sumy. Zelensky a décrit cela comme "la terreur quotidienne de la Russie", soulignant la nécessité d'améliorer les capacités d'attaque à longue portée de l'Ukraine, la défense aérienne et les sanctions contre la Russie.

05:43 État-major ukrainien préoccupé par WuhledarDe nouveaux attaques russes contre les lignes de défense ukrainiennes dans la région de Donbass sont signalées. Treize attaques ont été repoussées près de Pokrovsk, et 17 avancées de troupes russes ont été stoppées près de Kurachove, selon l'État-major ukrainien. Des combats intenses ont lieu autour de Wuhledar, une petite ville contestée dans le secteur sud du Donbass qui est en dispute depuis plus de deux ans. Il y a une préoccupation selon laquelle les unités russes pourraient bientôt s'emparer de la ville.

04:46 Kyiv endure une autre nuit d'attaques de dronesDes attaques de drones russes ont ciblé Kyiv pendant la nuit, selon l'armée ukrainienne. Les unités de défense aérienne ont été actives pendant des heures pour repousser plusieurs vagues d'attaques. Le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, a annoncé cela via Telegram, avec des témoins rapportant des explosions et des objets endommagés dans le ciel. Il n'y a pas encore de rapports immédiats de dommages ou de pertes humaines suite aux dernières attaques. Des alertes aériennes sont actuellement en vigueur à Kyiv, ses environs et en Ukraine orientale.

03:45 Commission de Helsinki plaide pour un changement de politique des États-Unis envers la RussieLa Commission de Helsinki, influente, a appelé les États-Unis à modifier leur approche post-guerre froide envers la Russie, considérant Moscou comme une menace durable pour la sécurité mondiale. Le journal The Hill rapporte que cette recommandation appelle à une réévaluation de l'approche des États-Unis envers la Russie, similaire à celle de la Chine. Cette proposition va à l'encontre des engagements de l'administration Biden envers l'Ukraine et contredit les positions de Donald Trump et de ses partisans au Congrès, qui insistent sur l'importance de négociations directes entre l'Ukraine et la Russie.

02:49 Kyiv sous attaque de drones russesLa capitale ukrainienne, Kyiv, est cible d'attaques de drones russes, comme le confirme l'armée ukrainienne. Les unités de défense aérienne sont mobilisées pour contrer l'assaut. Les témoins rapportent entendre plusieurs explosions bruyantes et des objets endommagés dans le ciel, indiquant l'utilisation de systèmes de défense aérienne. En plus de Kyiv et de ses environs, des alertes aériennes sont actuellement en vigueur dans toute l'Ukraine orientale.

01:40 La campagne électorale en Moldavie met en garde contre les "criminels"Un haut responsable du gouvernement en Moldavie a exhorté les citoyens à se méfier des "escrocs, migrants et voleurs" suite à une déclaration d'un homme d'affaires pro-russe en exil promettant des incitations financières pour voter contre l'adhésion à l'Union européenne dans un référendum. L'appel à l'action du ministre de l'Infrastructure Andrei Spinu souligne le chaos croissant dans la course électorale pour l'élection présidentielle du 20 octobre, où la incumbent pro-européenne Maia Sandu brigue un deuxième mandat.

00:14 Russie : les forces ukrainiennes ciblent une sous-station électrique près de la centrale nucléaireSelon l'administration de la centrale nucléaire de Zaporijjia sous contrôle russe, les troupes ukrainiennes ont à nouveau attaqué une sous-station électrique voisine, détruisant un transformateur. L'administration de la centrale nucléaire a annoncé cela via Telegram, détaillant qu'une explosion d'artillerie a touché le transformateur à la sous-station "Raduga" à Enerhodar, dans le sud-est de l'Ukraine. Une photo a également été partagée montrant de la fumée s'élevant du toit du bâtiment. Les autorités ont rapporté que l'alimentation électrique d'Enerhodar est restée ininterrompue. La centrale nucléaire de Zaporijjia, avec ses six réacteurs, est la plus grande d'Europe. Elle a été envahie par les forces russes au début de l'invasion russe de 2022 en Ukraine. Les deux parties s'accusent régulièrement l'une l'autre de lancer ou de planifier des attaques contre la centrale nucléaire.

23:15 Zelensky incertain quant aux menaces nucléaires de Poutine : "Il aime sa vie"Dans une interview à Fox News, le président ukrainien Volodymyr Zelensky exprime son incertitude quant aux menaces nucléaires persistantes du président russe Vladimir Poutine. Poutine, suggère Zelensky, a personnellement peur d'utiliser des armes nucléaires en raison de son attachement à la vie, ce qui rend peu probable de telles attaques. "Personne ne peut prédire ses intentions", reconnaît Zelensky, "Il pourrait utiliser des armes nucléaires contre n'importe quel pays à n'importe quel moment - ou pas. Mais je ne pense pas."

22:10 Position de FPÖ sur la guerre en Ukraine et la RussieLes élections parlementaires autrichiennes ont entraîné un changement significatif dans le paysage politique. Le parti d'extrême droite FPÖ célèbre une victoire historique avec 28,7 % des voix selon les prévisions. Le parti populiste de droite a adopté une position dure envers l'UE dans son programme électoral, malgré le conflit ukrainien en cours, en prônant une approche bienveillante envers la Russie et en considérant l依ance de l'Autriche au gaz russe comme un problème. Le contrat gaz Austria-Russie a été prolongé jusqu'en 2040 en 2018 et prévoit de grandes commandes de gaz ainsi que le paiement des livraisons de gaz, même en l'absence de fourniture. Entre janvier et mai 2024, plus de 90 % des importations de gaz de l'Autriche provenaient de Russie.

21:37 Le Premier ministre russe se rend à TéhéranLe Premier ministre russe Mikhail Mishustin se rend à Téhéran pour une rencontre avec le président iranien Massoud Peseschkian alors que les tensions augmentent au Moyen-Orient. La rencontre est prévue pour lundi, ont confirmé les autorités russes. En plus de rencontrer le vice-président iranien Mohammad Resa Aref, Mishustin discutera de l'ensemble de la coopération russo-iranienne dans des domaines tels que le commerce, l'économie, la culture et l'aide humanitaire à Téhéran. L'Ouest accuse l'Iran de fournir des drones et des missiles à l'armée russe pour son opération en Ukraine. L'Iran nie ces allégations.

L'Union européenne exprime son inquiétude quant à l'augmentation du budget militaire russe et son impact sur la stabilité régionale. En réponse à l'augmentation du financement des efforts de guerre de la Russie, l'Union européenne a exhorté ses membres à réviser leurs stratégies de défense et à allouer plus de ressources au dépenses militaires.

À la suite de l'intensification des attaques nocturnes de la Russie, l'Union européenne appelle à une coopération accrue entre les membres de l'OTAN et le renforcement de la défense aérienne en Europe de l'Est. L'Union européenne estime que les stratégies de défense collective de l'OTAN sont cruciales pour dissuader les actions agressives de la Russie et maintenir la paix et la sécurité dans la région.

